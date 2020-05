Hoy vuelve la energía frenética de «Pasapalabra» a lo grande

Empieza por «P»: icónico programa que pone el alfabeto en forma de rosco y que regresa hoy a la parrilla televisiva. Efectivamente, es «Pasapalabra», formato que está de celebración no solo porque vuelve a emitirse cada tarde, sino porque lo hará de forma renovada y en la que fuera su casa en sus inicios: Antena 3. El programa se estrena hoy a lo grande a las 22:45 horas en la cadena de Atresmedia, con un especial en «prime time». No será hasta el próximo lunes cuando se instale en las tardes de Antena 3: a partir del 18 de mayo los espectadores podrán disfrutar de «Pasapalabra» diariamente a las 20:00 horas. Además, este aterrizaje vendrá de la mano de Roberto Leal, presentador que con su carisma y agilidad ante las cámaras dará vida a uno de los concursos más frenéticos y divertidos de la televisión. Asegura Carmen Ferreiro, directora de programas de Atresmedia, que «parece que Roberto se ha llevado los últimos diez años presentando “Pasapalabra”, porque no le ha hecho falta ni un día para hacerse con las riendas del formato, es un ejemplo de profesionalidad, empatía y carisma».

Una auténtica fiesta

Será el «Pasapalabra» que conocemos, el de siempre, con las mismas pruebas y dinámica. Sin embargo, incluye algunos cambios temporales exigidos por los tiempos que vivimos, como es el de la ausencia de público. Dice Leal que, aunque no ha vivido aún como presentador un «Pasapalabra» con público, éste «es el alma del programa por mucho que no intervenga» y asegura que, cuando las circunstancias lo permitan, «llegará el público y participaremos con ellos, es parte de la familia del programa». Hasta entonces, asegura el presentador que con los invitados y concursantes «en la mesa se ha formado una auténtica fiesta, hay momentos en los que estábamos ahí y parecía que nos rodeaban mil personas». Por su parte, Jorge Pérez, productor del programa, explica otras acciones que el programa ha adoptado para prevenir el contagio: «Hemos contado con todas las medidas de seguridad y de distanciamiento entre los participantes, e incluso tomando la temperatura antes de entrar en las instalaciones. Es un “Pasapalabra” muy coherente con las circunstancias actuales».

Sería muy torpe para cualquier profesional al que le propongan presentar un proyecto como este decir que no, no caben dudas Roberto Leal, periodista y presentador

Explica Leal que la posiblidad de presentar «Pasapalabra» es «una gran oportunidad, sería muy torpe para cualquier profesional al que le propongan presentar un proyecto como este decir que no, no caben dudas», y asegura que «hasta que no pisé el plató no me lo terminé de creer, es una sensación que te marca y se queda para siempre». Confiesa que su forma de trabajar ha cambiado notablemente: de presentar un directo como «Operación Triunfo» –estará en la edición actual hasta el final, bajo acuerdo entre ambas cadenas–, a trabajar en «Pasapalabra», que se graba previamente a su emisión, cambia la forma de trabajar, «pero es igual de apasionante». Como presentador «te tienes que preparar muchísimo, es un ejercicio mental importante, no te relajas nunca».

El que ama “Pasapalabra” lo va a seguir amando y el que no lo haya visto que se prepare, porque va a ser un disfrute R. Leal

Chenoa, Alaska, Mario Vaquerizo y Manel Fuentes serán los famosos invitados que ayuden a los concursantes a obtener el mayor número de puntos posible. Asimismo, el especial que se emite hoy en «prime time» contará con otros rostros conocidos como Matías Prats, Roberto Brasero, Jorge Blass y Falete. «¿A qué famoso no le gustaría venir a “Pasapalabra”? Yo cuando veía el programa siempre quise ir, porque apetece, proyecta una imagen diferente de las personas que pasan por él», explica Leal, para quien el entretenimiento, en momentos como los que vivimos, «es, ha sido y será algo vital». Actualmente «se está demostrando que se puede hacer televisión de muchas maneras y que ésta sigue siendo necesaria». Por ello, el presentador asegura al público que el programa vuelve «al nivel que esperan». «El que ama “Pasapalabra” lo va a seguir amando y el que no lo haya visto nunca que se prepare, porque va a ser un disfrute. Cuando le pones cariño a las cosas lo acabas recibiendo también, esa es la filosofía», celebra Leal, y espera con ilusión que esta nueva etapa «dure muchos años».