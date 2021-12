AMC renueva “Fear the Walking Dead” para una octava temporada y anuncia el regreso de Kim Dickens

El canal de televisión AMC anuncia hoy que ‘Fear the Walking Dead’ ha sido renovada para una octava temporada y que regresa Kim Dickens, que interpretó durante las primeras cuatro temporadas a Madison Clark, uno de los personajes más queridos por los fans. Dickens volverá en la segunda mitad de la séptima temporada, que AMC estrenará en España en abril de 2022.

“Madison Clark es uno de los personajes fundamentales del Universo de The Walking Dead. Es heroica, compleja y representa a una mujer corriente que se convierte en una guerrera y después en una fuerza del bien”, dijo Scott M. Gimple, Chief Content Officer de The Walking Dead Universe. “El talento innato, la fuerza y la brillantez de Kim Dickens electrificarán una vez más al Universo de The Walking Dead y tenemos mucha suerte de tenerla de vuelta”.

La segunda mitad de la séptima temporada transcurre meses después de la explosión nuclear, siendo Victor Strand (Colman Domingo) la única persona que se ha hecho fuerte. Habiendo construido su feudo, selecciona con frialdad quién tiene una segunda oportunidad para vivir. Los otros miembros del grupo han sufrido inmensamente, pero como consecuencia de ello surge una determinación férrea para vivir, aunque implique tomar por la fuerza la Torre de Strand y continuar la búsqueda de Padre, un lugar mítico que nadie sabe si realmente existe. Alicia (Alycia Debnam-Carey), convertida en la líder reacia de los antiguos seguidores de Teddy, sufre debido a una enfermedad misteriosa y las repercusiones de sus acciones pasadas. Morgan (Lennie James), intentando mantener la esperanza de reunirse con su familia, sabe que Alicia es una parte esencial de su supervivencia. La paranoia y las vendettas de Strand aumentan con la declaración de guerra de Alicia y con ello nuevas amenazas surgen por todos lados.

Los productores ejecutivos de ‘Fear the Walking Dead’ son Scott M. Gimple, los showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg, junto a Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero y David Alpert; la serie es producida por AMC Studios.