Disfruta en estas plataformas streaming las cinco películas que forjaron la leyenda de Robert Redford

El actor Robert Redford falleció este martes a los 89 años, según informó The New York Times. Considerado una de las figuras más emblemáticas de Hollywood, desarrolló una trayectoria de más de seis décadas en las que combinó talento y carisma, convirtiéndose en referente de varias generaciones. Galardonado con un Óscar y un Globo de Oro, dejó su huella en películas icónicas como 'Dos hombres y un destino' (1969), 'El golpe' (1973), 'Todos los hombres del presidente' (1976) o 'Memorias de África' (1985). También destacó como director con 'Ordinary People' (1980), obra que le otorgó el Óscar, y como impulsor del cine independiente gracias a la creación del Instituto y el Festival de Sundance, plataforma clave para nuevos realizadores. Fuera de los focos, Redford mantuvo un firme compromiso con la naturaleza y el medio ambiente, valores que marcaron tanto su vida como parte de su obra. Su partida deja un vacío en la cultura contemporánea y en la memoria colectiva del séptimo arte. Desde LARAZÓN, un servidor te ofrece donde puedes ver en streaming estas cinco joyas de la filmografía del gran Robert Redford.

'Dos hombres y un destino' (1969)

Fue el largometraje que consolidó a Robert Redford como estrella de Hollywood. Junto a Paul Newman, interpretó a un legendario forajido del Oeste en una historia que mezclaba acción, humor y camaradería. La química entre ambos actores marcó un antes y un después en el cine de aventuras y convirtió a la película en un clásico del género western crepuscular.

Disponible en Disney+ y Movistar Plus+

'El golpe' (1973)

Reunió de nuevo a Redford con Paul Newman bajo la dirección de George Roy Hill. Esta vez, interpretaron a dos estafadores que planean una venganza contra un mafioso. El filme se convirtió en un fenómeno mundial, ganó el Óscar a Mejor Película y es considerado una de las cintas más ingeniosas y entretenidas de la historia del cine.

Disponible en Filmin

'Todos los hombres del presidente' (1976)

Mostró la faceta más comprometida de Redford. En este thriller político encarnó al periodista Bob Woodward, que junto a Carl Bernstein destapó el escándalo Watergate. La película, además de ganar varios Óscar, marcó un hito en el cine de denuncia y elevó el prestigio del periodismo de investigación.

Disponible en Movistar Plus+

'Memorias de África' (1985)

Lo consagró como galán del cine romántico junto a Meryl Streep. Ambientada en Kenia a principios del siglo XX, narra la relación entre una escritora danesa y un aventurero libre. Con siete premios Óscar, la película se convirtió en un icono del cine clásico de los años 80 por su estética, música y la química de la pareja protagonista.

Disponible en Filmin

'Ordinary People' (1980)

Supuso el debut de Redford como director y le valió el Óscar a Mejor Dirección. El filme, un drama íntimo sobre una familia marcada por la tragedia, rompió moldes en el cine estadounidense al abordar la salud mental y el duelo con sensibilidad y realismo. Su éxito demostró que Redford no solo era una estrella frente a la cámara, sino también un creador de gran talento detrás de ella.