Adrien Brody y 'The Brutalist' llegan al catálogo de SkyShowtime hoy 30 agosto

SkyShowtime se ha adjudicado los derechos para distribuir en streaming una de las grandes películas de este siglo, que dejó fascinados a los espectadores y críticos, provocando que Adrien Brody consiguiese 20 años después un segundo Oscar a mejor actor principal. Se trata de 'The Brutalist', que "revolucionó" las salas de cine con un intermedio en mitad de la proyección en salas de cine y que recaudó cerca de 50 millones alrededor del mundo costando solo 9. Nominada además a 10 premios Oscar, la cinta de Brady Corbet se llevó 3 estatuillas, incluida la de mejor actor principal para Brody, que también se hizo con esta distinción en los premios BAFTA y Globos de Oro. La cinta también podrá ser visualizada y disfrutada por los clientes de Movistar Plus+, debido a que la plataforma esta integrada en la televisión de pago más importante de nuestro país.

Una odisea por la arquitectura brutalista

La historia sigue el recorrido de tres décadas en la vida de László Tóth (interpretado por Adrien Brody), un arquitecto judío originario de Hungría que logró sobrevivir al horror del Holocausto. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, decide comenzar una nueva etapa en los Estados Unidos junto a su esposa Erszebét (interpretada por Felicity Jones), impulsados por la esperanza de alcanzar el llamado «sueño americano». Aunque al principio se enfrentan a una dura realidad marcada por la escasez y las dificultades económicas, el destino de László da un giro inesperado cuando un enigmático y acaudalado cliente, Harrison Lee Van Buren (interpretado por Guy Pearce), le ofrece un proyecto que transformará su vida por completo. Una epopeya épica de más de 3 horas y media de duración que acaba de llegar a la plataforma de streaming SkyShowtime y que puedes disfrutar desde hoy sábado 30 de agosto.