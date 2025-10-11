"La Agencia" se hunde en audiencias, pero sigue siendo el mayor éxito de Telecinco

Cuando se estrenó "La Agencia", parecía que Telecinco al fin había encontrado una ficción con identidad, humor y una factura distinta. Con Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Carlos Bardem y cameos de celebridades reales que interpretaban versiones de sí mismas, todo apuntaba a una jugada segura: glamour, comedia y el atractivo del mundo artístico en una serie que mezclaba realidad y ficción. Pero, como suele pasar, el entusiasmo inicial no garantiza fidelidad.

El primer capítulo convenció a 909.000 espectadores, logrando un digno 10,9 %. Sin embargo, la audiencia ha ido diluyéndose capítulo tras capítulo: 670.000 en el segundo (9,3 %), 638.000 en el tercero (9,0 %), y aunque el cuarto repuntó tímidamente a 693.000 (8,0 %), el quinto cayó hasta los 547.000 (7,6 %). Una tendencia que ya no se puede ignorar.

"La Agencia" no ha sabido sostener el ritmo ni mantener la curiosidad del público. Quizá el choque entre ficción y realidad no era suficiente para enganchar semana tras semana, o tal vez el guion no ha terminado de cuajar. Mientras Atresmedia y RTVE refuerzan sus parrillas con propuestas sólidas, la serie de Telecinco empieza a mostrar síntomas de desgaste prematuro.

Y sin embargo, lo curioso es que, a pesar del bajón, "La Agencia" sigue siendo lo más destacado de la ficción en abierto dentro de Telecinco. No hay otras propuestas que hayan despertado tanta visibilidad o hayan apostado por una narrativa tan específica. En ese contexto, no lidera la noche, pero sí lidera dentro de casa.

La serie vive atrapada en una doble tensión: por un lado, pelear contra un prime time cada vez más competitivo, y por otro, mantener el respaldo de una cadena que necesita renovar su ficción nacional. La pregunta es si aguantará lo suficiente para reinventarse o si su destino será el de tantas otras apuestas que empezaron fuerte y se desvanecieron sin hacer ruido.

Mientras tanto, "La Agencia" sigue en emisión, jugando sus últimas cartas. Quizá no logre recuperar a todos los espectadores que perdió, pero todavía tiene algo que decir. En una parrilla donde la ficción en abierto parece en extinción, su mera existencia ya es una resistencia.