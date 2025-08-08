La alcaldesa de Jumilla, sobre el veto a las fiestas islámicas: "Nosotros defendemos la Constitución y la libertad de culto"

La semana pasada, saltaba la polémica en Jumilla, municipio de la Región de Murcia. La alianza entre PP y Vox vetaba a la población islámica de realizar sus celebraciones religiosas tanto en el pabellón polideportivo de la localidad como en la vía pública.

Esta decisión histórica ha dejado sin alternativas aparentes a aquellos habitantes de Jumilla que practicaban el islam, religión donde fiestas como el Ramadán o la Fiesta del Cordero cobran una importancia considerable. Para explicar un poco lo que ha ocurrido, 'Espejo Público' ha contado esta mañana con la intervención de la alcaldesa de Jumilla, Seve González.

La justificación de los populares

La primera edil ha iniciado la conexión de forma contundente: desmiente que la actitud del Partido Popular de la localidad sea "xenófoba, racista y discriminatoria", tal y como la define el PSOE de Jumilla. "Nosotros no hemos vetado nada [...] Nosotros defendemos la Constitución y la libertad de culto", ha reivindicado González.

Respecto a la prohibición de realizar las celebraciones en el pabellón deportivo, la popular considera que se ha realizado porque un espacio como ese "no es el lugar correcto para llevar estos actos religiosos a cabo". Como dato a recalcar, la alcaldesa murciana ha compartido que existen otros espacios municipales en los que "cederán para todo tipo de actividades".

Un procedimiento que ha traído polémica

La modificación del uso del pabellón deportivo de Jumilla conlleva, además de cualquier trámite burocrático, uno propio de participación ciudadana. "Si alguien considera que hay algo que vulnere el ordenamiento jurídico y la Constitución, presentará enmiendas"; ha confesado la política, afirmando que estas siempre se resolverán bajo el punto de vista técnico "y no ideológico".

Para finalizar su intervención en el programa, Seve González respondía a la pregunta que le lanzaba Lorena García: ¿ha habido problemas de convivencia en Jumilla? "Aquí convivimos 72 nacionalidades diferentes y no ha habido, ni hay, ni va a haber ningún problema de convivencia", ha concluido de forma tajante la primera edil, invitando a los españoles a que lo comprueben por ellos mismos.