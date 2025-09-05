Amor, crisis y mucho humor: esta es una de las series favoritas de la Reina Letizia y la Familia Real

De vez en cuando, y en pequeñas dosis, conocemos de primera o segunda mano, las preferencias de nuestra Familia Real en lo referente a libros, películas y series. No es extraño encontrar a Felipe VI y a la Reina Letizia asistiendo a salas de cine para disfrutar de una cinta española o adquiriendo un libro para regalar o autoconsumo. Esta semana, y gracias a las convocatorias del Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal) hemos conocido que nuestra Reina ha confesado su gusto por una serie española que combina una inusual pero normal relación de pareja en la España actual con un humor descarnado, original y algo surrealista.

En el pasado, y casi por motivos obvios, Letizia es espectadora y lectora de Sonsoles Ónega. Amiga personal de la Reina y presentadora de "Y ahora Sonsoles" en Antena 3, es consciente de que cuando tiene tiempo libre a doña Letizia le gusta ver el magacine de Atresmedia por su contenido de actualidad política y reportajes de contenido social. En la misma línea sabemos que la monarca espera con ilusión la adaptación a serie de "Las hijas de la criada", la novela ganadora del Premio Planeta 2023 y que tiene a su amiga como autora. La producción recreará secretos familiares y amores prohibidos en Galicia y Cuba a principios del siglo XX, protagonizada por Verónica Sánchez.

También se supo que con motivo de la participación de su sobrina Victoria Federica de Marichalar en el concurso "El Desafío", también de Antena 3, la Reina vio el programa, aunque ya lo hacía ocasionalmente. Otro formato por el que doña Letizia ya tuvo admiración fue "Caiga quien caiga". En su momento, también mostró afinidad por este icónico formato de humor y actualidad que marcó época en la televisión española.

En cuanto a series de televisión, a lo largo de estos años se ha ido desvelando, por declaraciones de ella misma, que es seguidora de ficciones como "Reina Roja", el thriller español basado en la novela de Juan Gómez-Jurado, protagonizado por Vicky Luengo y disponible en Prime Video. También es de su gusto "True Detective", la serie norteamericana de crimen y misterio y en el mismo género "Borgen", la famosa serie danesa de temática política y feminista, que relata la llegada al poder de una mujer como primera ministra. Letizia ha confesado que ‘devoró’ sus temporadas, atraída por su trasfondo social y progresista.

Durante las diversas presentaciones de programación y estrenos del FesTVal, los periodistas se encontraron con una anécdota que narró en directo la actriz Julia de Castro. La actriz interpreta a la hermana de la protagonista en la serie española de Movistar Plus+ "Poquita Fe" y reveló que, encontrándose en Amsterdam, se cruzó con la Reina Letizia y muy cercana, se puso a su lado y le confesó que veía la serie protagonizada por Raúl Cimas, "Poquita Fe": “Me dijo '¡Cómo nos reímos en casa!'”.

Próximos intereses