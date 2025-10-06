Ana Rosa Quintana desvela cuándo dejará la televisión: "Me preocupa más la enfermedad que la vejez"

Ana Rosa Quintana se ha sincerado ante los medios y ha comunicado cuál sería el motivo por el que diría adiós a la televisión, poniendo punto y final a una dilatada carrera profesional dentro del grupo Mediaset. La que fuera "reina de las mañanas" de la pequeña pantalla en nuestro país ha repasado la situación actual que vive una franja que conoce como la palma de su mano, a la que volvió hace 9 meses tras una mala experiencia en las tardes de Telecinco.

Ana Rosa Quintana, tras superar su enfermedad y con la nueva temporada de su matinal ya en marcha, se mostró abierta y sincera con la prensa durante un evento, confesando que sí revisa sus audiencias "y las de los demás", aunque considera que "no hay que obsesionarse" y solo se preocuparía "si cayera". La presentadora destacó que, aunque TVE lidera la franja en la que compite, ella no compite "con cadenas que no competimos en igualdad de condiciones" y se siente satisfecha de liderar en las cadenas comerciales. Sobre su vida personal y profesional, explicó que regresó con fuerza tras unas largas vacaciones de verano, disfrutando de su familia, amigos y su casa en Sotogrande, y subrayó que ha dedicado tiempo a lo realmente importante: "He descansado, he leído, he estado con mi familia. Nada especial, pero todo lo importante". Respecto a su futuro, aseguró que seguirá en el matinal de Telecinco "mientras me divierta y me apetezca madrugar", y reflexionó sobre la vejez y la autonomía: "No me asusta la vejez, pero sí la enfermedad, aunque cada vez menos después de lo que he pasado. Me preocupa más no tener independencia ni estar bien mentalmente", espetó la maestra de ceremonias, revelando que causa podría provocar una repentina retirada de la televisión.

Fuencarral tenemos un problema

Telecinco registra en septiembre un 9,2% de share, su peor dato histórico y muy lejos del 10%. La cadena de Mediasetno logra remontar y queda rezagada frente a Antena 3 y La 1 (cadena que ha firmado el mejor septiembre en los últimos 14 años), que marcan un 13% y un 11,6% respectivamente. La franja vespertina sigue siendo quebradero de cabeza para los directivos de la carretera de Fuencarral, arrastrando al resto de las ofertas televisivas. Joaquín Prat no termina de enganchar al público y su 'Tiempo Justo' firmó ayer un pobre 7,9% de share medio, torpedeando 'El Diario de Jorge' y 'Agárrate al sillón'. Otro de los nuevos formatos que no funcionan de momento es 'Vaya Fama', por debajo del 7% este fin de semana, acelerando los rumores de una posible cancelación inminente. A pesar de la tendencia a la baja, hay brotes verdes que consiguen superar los dos dígitos como 'De Viernes', 'Bailando con las estrellas' o 'El precio de'.