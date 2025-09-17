Ana Rosa Quintana y su inesperado guiño a Robert Redford mientras critica a Sánchez: "Sigue el rastro del dinero"

Durante el día de ayer, diferentes medios de todo el mundo daban la noticia del fallecimiento de un actor de Hollywood de renombre. A sus 89 años, Robert Redford dejaba tras de sí un legado cinematográfico marcado por grandes obras como 'El gran Gatsby', 'Todos los hombres del presidente' o 'El hombre que susurraba a los caballos'.

Nada más dar inicio a su tradicional editorial, Ana Rosa Quintana ha aprovechado para recordar a Redford de una curiosa manera. Y es que la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha usado las películas del intérprete para arremeter contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y las polémicas que han envuelto al Partido Socialista estos meses.

Cambiando Moncloa por Hollywood

En primer lugar, citando a 'Garganta Profunda' en 'Todos los hombres del presidente', la periodista ha plasmado una de las consignas que siguió uno de los aliados de Pedro Sánchez. "Sigue el rastro del dinero", ha comentado en alusión a Santos Cerdán, quien en junio habría cometido un presunto daño patrimonial a la Hacienda Foral de Navarra.

Los daños, valorados en 76 millones de euros, provendrían de una adjudicación por parte de María Chivite a Servinabar, empresa en la que Cerdán figuraría como copropietario, según un documento. "Ahora la presidenta de Navarra asegura que la concesión de esos 76 millones no es un delito, sino un error administrativo", sostiene Quintana.

Continuando con las referencias cinematográficas a Robert Redford, Ana Rosa ha matizado que "la diferencia entre un amateur y un profesional es que el profesional sabe cuándo retirarse". Esta cita, sacada de 'El Golpe', le ha servido a la presentadora para sugerir la dimisión de Chivite.

En la misma línea, Quintana ha comparado a Ábalos y a Cerdán con los protagonistas de 'Dos hombres y un destino'. "Se ven rodeados y sin salida", ha comentado. En cuanto a otro de los 'decisivos' hombres del presidente, Carles Puigdemont, Ana Rosa lo ha definido como "la llave inglesa que aprieta las tuercas al Gobierno".

"Si Sánchez quiere presupuestos deberá ceder la expulsión de inmigrantes de Cataluña y que se hable catalán en todas las empresas con al menos 250 trabajadores", critica la periodista. Para finalizar, Ana Rosa Quintana ha bromeado al recordar la escena de 'Memorias de África' donde Robert Redford le lava el pelo a Meryl Streep. "Sánchez irá a Waterloo para lavarle el pelazo a Puigdemont a orillas del río Sena", ha concluido.