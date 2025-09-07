Anita Williams salta de los realities al plató de "Vamos a ver" en su nueva etapa

La maquinaria de las mañanas de Telecinco vuelve a ponerse en marcha, y lo hace con una renovación que no ha pasado desapercibida. "Vamos a ver" arranca nueva temporada con Patricia Pardo como presentadora principal, un cambio que marca un giro importante en el tono del espacio, producido por Unicorn Content. La periodista gallega da el paso al frente tras 15 años de trayectoria junto a figuras como Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat. Ella misma lo define como un viaje de aprendizaje intenso que hoy le permite afrontar este reto "con seguridad y fortaleza".

Pero Pardo no llega sola. El programa, que se emite en directo de lunes a viernes de 13:30 a 15:00 horas, estrena secciones centradas en actualidad, sexualidad, salud y redes sociales, lo que amplía su espectro informativo sin perder el pulso del entretenimiento. La parrilla se adapta a las conversaciones reales de la calle, y eso incluye desde temas virales hasta análisis políticos o sucesos en profundidad.

Una de las incorporaciones más llamativas es la de Anita Williams, rostro conocido por su paso por "Supervivientes 2025" y "La Isla de las Tentaciones". Su fichaje responde a la necesidad de conectar con un público más joven y más digital, y se suma a la sección de crónica social y reality, donde compartirá plató con pesos pesados del cotilleo televisivo como Carmen Borrego, Alessandro Lequio o Cristina Tárrega.

El equipo de colaboradores también se refuerza con perfiles muy variados. Desde Sheila Hernández, periodista con casi un millón de seguidores y creadora de "es.decirdiario", hasta Juan Manuel García López-Pincho, negociador en casos críticos. La pluralidad de voces incluye expertos en psiquiatría, derecho, política o seguridad, como José Miguel Gaona, Carmen Carcelén o Jasiel Paris. Todos ellos aportarán análisis y contexto a una actualidad cada vez más compleja.

Además, los viernes se estrenará una sección sobre sexo conducida por Ana Lombardía, psicóloga y sexóloga, que promete hablar sin tapujos de una de las temáticas más recurrentes —y a menudo más silenciadas— en televisión. Una apuesta clara por romper moldes y abordar el bienestar desde una perspectiva moderna y sin prejuicios.

En paralelo, el bloque de entrevistas políticas se mantiene en la órbita de "La mirada crítica", con Ana Terradillos al frente. La primera invitada de esta temporada será la ministra Pilar Alegría, que responderá en directo a las cuestiones clave del nuevo curso político. Así, Telecinco reafirma su apuesta por un formato híbrido que combina información rigurosa, entretenimiento y análisis social sin perder frescura ni actualidad.