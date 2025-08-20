"El Peliculón"
Antena 3 estrena esta noche "Me he hecho viral", la comedia con Blanca Suárez que impactó en cines
Una historia donde un estallido de celos a 10.000 metros de altura convierte a una mujer en fenómeno global y cambia su vida para siempre
Antena 3apuesta fuerte por la comedia este miércoles con el estreno en "El Peliculón" de "Me he hecho viral", una producción hispanoargentina que conquistó la taquilla y ahora aterriza en la televisión en abierto. La película, protagonizada por Blanca Suárez, ofrece una mezcla explosiva de humor, crítica social y situaciones tan surrealistas como reconocibles en plena era digital.
La trama gira en torno a Mabel, una mujer que en un intento de curiosidad inocente desbloquea el teléfono de su marido dormido durante un vuelo a la Polinesia. Lo que descubre desata una tormenta: pruebas de infidelidad que provocan una monumental escena de celos en pleno avión. El caos obliga a un aterrizaje de emergencia y transforma por completo su vida.
De vuelta a Madrid, Mabel descubre que ya no es simplemente una pasajera más, sino #lalocadelavion, un fenómeno viral que circula por todo el mundo. Este estigma digital la persigue hasta el punto de perder su trabajo, sus amistades, su pareja y hasta la intimidad de su vida personal. Convertida en personaje público involuntario, deberá enfrentarse al reto de reconstruir su identidad y recuperar lo que le arrebataron las redes.
La película combina el humor ácido con una mirada crítica sobre la cultura de la viralidad y los juicios inmediatos de las redes sociales. Con situaciones tan disparatadas como verosímiles, la cinta conecta con un espectador que cada vez más vive expuesto a la inmediatez de internet.
Junto a Blanca Suárez, el reparto incluye a Miguel Rellán, Enric Auquer y Cristina Gallego, quienes aportan frescura y contraste a la historia de Mabel. Entre escenas cómicas y momentos de ternura, el film plantea una reflexión: ¿qué ocurre cuando una persona anónima se convierte, de la noche a la mañana, en el centro de todas las miradas?
Con esta propuesta, Antena 3 convierte el prime time en una ventana a uno de los fenómenos más actuales: el precio de la viralidad. "Me he hecho viral" promete hacer reír, incomodar y emocionar a partes iguales, en una velada perfecta para los seguidores de "El Peliculón".
