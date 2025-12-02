Antena 3, imbatible: TV líder y al alza en noviembre

Antena 3 extiende otro mes más su liderazgo absoluto en audiencias y en noviembre vuelve a ser la TV líder, encadenando 16 meses consecutivos en lo más alto (desde agosto de 2024). Con un 13% de cuota de pantalla, mantiene su sólido seguimiento desde que comenzó la temporada y afianza su hegemonía creciendo a su mejor noviembre en dos años. El éxito y la solidez de su programación sitúan de nuevo a Antena 3 como la cadena preferida por los espectadores, superando a todos sus competidores y registrando la mayor distancia frente a su rival privado, Telecinco, en un mes de noviembre en 30 años, desde 1995. Además, la cadena de Mediaset prolonga su crisis con su peor noviembre histórico.

Antena 3 afianza su liderazgo de audiencia, consiguiendo, otro mes más, los programas, informativos y la serie diaria más vista de la TV. Mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, de nuevo con los programas más vistos de la TV con «Pasapalabra» y «El Hormiguero» a la cabeza y ambos líderes absolutos un mes más y subiendo significativamente en su número de seguidores. En informativos, Antena 3 Noticias agranda su gesta y ya encadena 71 meses de liderazgo absoluto con la mayor distancia de la historia con su inmediato competidor. En ficción, «Sueños de libertad» continúa como la serie diaria más vista de la televisión, líder invicta y anotando su mejor mes desde su estreno. Vuelve a ser otro mes la TV líder y lo hace creciendo respecto a hace un año y a su mejor noviembre en dos. Una vez más, demuestra su dominio en la cantidad de días que ha liderado, sumando cerca del 80% de victorias de noviembre (77%), al igual que en lo que va de temporada (79%). Sigue imbatible en prime time (13,9%), la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes, distanciándose de su competidor privado en casi 5 puntos, y de la cadena pública en +1,2 puntos, y mantiene su liderazgo en la sobremesa (18,1%). De lunes a viernes, también lidera la sobremesa y el prime time subiendo su seguimiento hasta el 19% y el 15,5%, respectivamente. En la tarde, «Y ahora Sonsoles» sigue como el magacín más visto de las privadas y por delante nuevamente de su rival.

Antena 3 Noticias sigue superándose y consiguiendo crecer en su resultado frente a hace un año hasta su mejor noviembre desde 2022. En cuanto a los programas, Antena 3 vuelve a protagonizar el top más visto un mes más con «Pasapalabra», en su mes más visto desde febrero de 2024, y «El Hormiguero», líder y lo más visto de la noche, también creciendo hasta su mes más visto desde febrero. «La ruleta de la suerte» y «Cocina abierta de Karlos Arguiñano» siguen imbatibles cada día, mientras que «La Voz», «El 1%» y «La ruleta de la suerte noche» hacen lo propio en sus respectivos prime time de viernes, miércoles y sábados. Además de los informativos y los programas más vistos, también tiene la serie diaria más vista: «Sueños de libertad», líder invicta y logra su 2º mejor mes de la historia. «Una nueva vida» y «Renacer» repiten como las series internacionales más seguidas.

Atresmedia (26%) completa en noviembre la triple corona al liderar entre los grupos por 31º mes y siendo el único que sube respecto al mes anterior. Vuelve a ganar a su inmediato competidor, pese a tener un canal menos e incluso aumenta la ventaja a +2,2 puntos. Repite como el grupo por el que más personas pasan cada día (más de 16,5 millones).

Gran noviembre para laSexta que sube al 6,3% de cuota, su mejor mes de la temporada y desde junio, con el que refuerza la 3ª cadena privada más vista y líder sobre su competidor directo durante 53 meses consecutivos. Lidera durante 53 meses seguidos sobre su competidor directo (desde julio de 2021). También vence a su principal adversario en target comercial (7,3% vs 6,9%). En la mañana, «Aruser@s» firma su mes más visto del curso, superando de nuevo a todos sus competidores privados. «Al Rojo Vivo» y «Más Vale Tarde», ambos en subida, vuelven a ser los programas de mayor aportación a la cadena, y laSexta Noticias, en su mejor mes desde junio, mantiene su distancia frente a su rival. «El Intermedio» con máximo del año y «Salvados», con su mejor cuota en casi 4 años, son lo más visto de la cadena este mes.

En las temáticas, Nova (1,9%) sigue siendo la cadena femenina líder y logra las series más vistas entre esta oferta a diario; Neox (1,7%) despunta entre los espectadores de 25 a 34 años y consigue la emisión temática más vista; Atreseries (1,8%) es la cadena de nueva creación líder con el estreno de «Regreso al paraíso» como lo más visto de las temáticas, y Mega (1,2%) vuelve a triunfar con «El Chiringuito de Jugones».