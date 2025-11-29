Acceso

Antena 3, líder del viernes con lo más visto de la TV

Atresmedia, el grupo líder con un 27,3% de share, pese a contar con un canal menos que su inmediato rival

Antena 3 reafirma su hegemonía televisiva este viernes al convertirse en la cadena más seguida con un sólido 13,7% de cuota de pantalla, superando a sus dos principales competidores por márgenes de +4,4 y +1,7 puntos, respectivamente. Este dominio se extiende a franjas clave como Sobremesa (18,9%) y Prime Time (14,2%), donde lidera sin discusión. Además, acapara las emisiones más vistas del día en toda la televisión española, con las dos ediciones de Antena 3 Noticias, Pasapalabra y Antena 3 Deportes al frente del ranking, todas imbatibles en sus slots.

El grupo Atresmedia refuerza su posición como líder absoluto con un 27,3% de share, ventaja que mantiene pese a operar con un canal menos que su perseguidor directo. Por su parte, laSexta suma un 7,1% de cuota media, superando nuevamente a su rival inmediato y destacando como tercera cadena privada más vista. En un contexto de audiencias donde Antena 3 encadena meses de supremacía —como se vio en informes previos de noviembre—, esta jornada subraya su capacidad para atraer a millones en prime time y sobremesa.

Antena 3 Noticias 1 rompe récords: 25,3% y máximo en 17 años

Los informativos de Antena 3 brillan con luz propia y lideran el top de lo más visto. Antena 3 Noticias 1, dirigido por Sandra Golpe, arrasa con un histórico 25,3% de share —su mejor dato desde el 12 de septiembre de 2008, hace más de 17 años—. El programa reúne 2.148.000 espectadores de media y 3.069.000 únicos, aventajando a competidores por +15,5 y +10,3 puntos. Le sigue Antena 3 Noticias 2, conducido por Vicente Vallés y Esther Vaquero, con un 18,9% de share, más de 2 millones de seguidores medios y 3.151.000 únicos, con ventajas de +11 y +5,7 puntos sobre rivales. Estos datos consolidan a los informativos de la cadena como "imbatibles", un patrón recurrente en el liderazgo mensual de Antena 3, que suma años de dominio en credibilidad y audiencia según estudios recientes.

'La Voz' conquista la noche: líder absoluto en Prime Time

En Prime Time, La Voz eleva el listón con un 11,9% de share, lo más visto de la franja y líder indiscutible, superando rivales por +6,1 y +2,3 puntos. El talent show, presentado por Eva González y con coaches como Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra en su fase de Directos, atrae 916.000 espectadores de media y supera los 3,2 millones de únicos. Este triunfo refuerza el Prime Time de Antena 3 (14,2%), clave en su estrategia de entretenimiento familiar.

La sobremesa (18,9%) corona a Sueños de libertad como la serie más vista de la TV, con un 13,8% de share, 1,1 millones de media y más de 2 millones de únicos, liderando por +6,1 y +3,3 puntos. Protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, la ficción diaria arrasa en su franja. Le sigue Y ahora Sonsoles, de Sonsoles Ónega, con 10,1% y 768.000 de media, por delante de rivales y con 3,7 millones de únicos.

El entretenimiento domina la tarde con Pasapalabra, de Roberto Leal, que logra un espectacular 20,8% —el programa más visto—, con más de 2 millones de media y 3,4 millones de únicos, aventajando por +13,3 y +8,5 puntos. Por la mañana, La Ruleta de la Suerte (Jorge Fernández y Laura Moure) suma 22,3% y 1,4 millones de media, mientras Cocina abierta de Karlos Arguiñano anota 15,8% y 651.000 espectadores, ambos líderes.

laSexta no se queda atrás: 'Equipo de investigación' en récord

laSexta cierra fuerte con 7,1% global. Aruser@s, de Alfonso Arús, lidera mañanas privadas con 15,5%, 344.000 de media y 949.000 únicos. laSexta Noticias 20H suma 7,4% y 685.000. En Prime Time, Equipo de investigación, de Glòria Serra, firma su récord estacional con 7%, casi 750.000 de media y 2,1 millones de únicos, lo más visto del canal.

