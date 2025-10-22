Apple TV lanza el tráiler oficial de ‘Pluribus’, la nueva serie del creador de ‘Breaking Bad’

Apple TV ha lanzado el tráiler oficial de ‘Pluribus’, la nueva serie de Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y Better Call Saul. La ficción, protagonizada por Rhea Seehorn, presenta una premisa tan inusual como sugerente: la persona más desafortunada de la Tierra se convierte, inesperadamente, en la única capaz de salvar al mundo de la felicidad.

El avance, ya disponible en el canal oficial de Apple TV, ofrece una primera mirada al tono entre el drama, la ciencia ficción y la sátira que caracteriza al proyecto, mostrando un universo tan visualmente cuidado como cargado de ironía.

‘Pluribus’ contará con nueve episodios en su primera temporada y se estrenará el 7 de noviembre con un doble episodio, seguido de nuevas entregas cada viernes hasta el 26 de diciembre. Además de Seehorn, el reparto incluye a Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor y Samba Schutte.

Producida por Sony Pictures Television, la serie ya ha sido renovada por una segunda temporada, confirmando la confianza de Apple TV en el regreso televisivo de Gilligan, una de las voces más reconocibles de la ficción contemporánea.