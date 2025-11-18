Así arrasó Mariló Montero en la final de "MasterChef Celebrity 10" contra Miguel Torres

Mariló Montero ha ganado "MasterChef Celebrity 10" y lo ha hecho cocinando con garra, estrategia y carácter. La presentadora, que desde el inicio de la edición fue una de las concursantes más observadas —y más discutidas—, se impuso en un duelo final frente a Miguel Torres con un menú de autor que mezcló técnica, emoción y referencias personales. El triunfo, aunque previsible para muchos seguidores del programa, no fue gratuito: lo construyó prueba a prueba, plato a plato.

El camino a la final no fue sencillo. La primera chaquetilla de duelista la consiguió tras enfrentarse al chef Virgilio Martínez, en una de las pruebas más exigentes de la edición. Allí, con temple y concentración, clavó una receta del mejor restaurante del mundo según The World’s 50 Best. “No es idéntico al del chef, pero no deja indiferente”, reconoció Jordi Cruz. Fue el primer paso de una final en la que cada movimiento contaba.

Miguel Torres, por su parte, logró la segunda chaquetilla tras una prueba de exteriores en San Sebastián cocinando un menú con “mucho garrote” para homenajear al chef Martín Berasategui. El exfutbolista también sorprendió al jurado y se ganó su lugar en el duelo. Pero en la cocina del plató, bajo la presión de la última noche, fue Mariló quien marcó la diferencia con un menú que tenía intención, narrativa y sabor.

Su propuesta arrancó con un homenaje a la huerta y a su madre, siguió con un solomillo Wellington rebautizado como "Besos" y culminó con un postre titulado "Estrellas". Cada plato tenía una historia, un guiño a sus raíces, a sus hijos, a sus noches en Sanlúcar. “Hay que ir a muchos restaurantes de alta cocina para ver una presentación así”, sentenció Pepe Rodríguez al probar el principal. Y no era para menos: la ejecución fue impecable.

Mientras tanto, el menú de Miguel Torres apostó por la emoción familiar, con platos inspirados en la cocina tradicional y en su trayectoria deportiva. Pero un error en el postre le costó caro: algunos ingredientes no llegaron en el estado ideal al emplatado final. Ese pequeño fallo, en una final tan ajustada, inclinó la balanza. "Has elaborado un menú exigente, ambicioso y complejo", valoró el jurado al anunciar a Marilócomo ganadora.

El premio, 75.000 euros que donó a la ONG Fundela, puso el broche a una edición marcada por los duelos, las tensiones y los momentos televisivos que no dejaron indiferente a nadie. Mariló Montero se suma así al selecto club de ganadores de "MasterChef Celebrity", en una temporada donde demostró que la televisión también puede tener sabor, técnica y fuerza narrativa en cada plato.