Así 'engañó' Verónica Echegui a Bigas Luna para que le diera el papel de 'Yo soy la Juani'

Este mediodía, el cine español se vestía de luto tras conocer la noticia de la muerte de la actriz Verónica Echegui. Fallecida a los 42 años tras luchar contra una enfermedad que padecía desde hacía ya tiempo, la intérprete dejaba con nosotros un apasionante legado tanto en la pequeña como en la gran pantalla.

A pesar de haber desempeñado una gran variedad de papeles, Echegui saltó a la fama tras encarnar al personaje de Juani Jurado en 'Yo soy la Juani', película dirigida por Bigas Luna en 2006. El largometraje recibió una nominación a los Premios Goya, precisamente para Verónica en la categoría de mejor actriz revelación.

Un pequeño engaño que le valió un gran triunfo

Sin embargo, el que fue el rol que la catapultó al estrellato no estaba inicialmente enfocado para el perfil de la madrileña. Y es que, según confesó en una entrevista realizada hace unos años, Echegui había engañado al cineasta catalán para poder convertirse en el rostro y voz de la película.

"Mi representante me contó que Bigas buscaba a una chica de la calle para su nueva película", comenzó explicando la actriz, quien sabía que estaba descartada del casting por su experiencia previa interpretando tanto en cine como en televisión. En ese momento, Verónica Echegui afirmó haber construido un personaje propio para el casting con el objetivo de convencer al director.

Una de las partes indispensables para preparar a su alter ego para la prueba consistió en comprar varias prendas para el casting, tales como un chándal amarillo, un top blanco, unos pendientes y una gorra. Además, la actriz preparó varios vídeos donde interpretaba a Juani, con ese carácter que más tarde convencería al público en el cine.

"Hablaba a cámara, bailaba, tenía una cobaya como mascota... Todo lo choni que podía. También grabé una especie de corto con mi hermano, y mi madre interpretaba a la madre de la Juani. Muy surrealista", declaró en su momento la actriz. Como conclusión, la actriz opinó que el proceso, aunque costoso, fue una experiencia enriquecedora para su carrera.