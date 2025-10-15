Así será la nueva Champions: estreno de lujo y pelea entre plataformas por los derechos

La Champions League tal y como la conocíamos tiene los días contados. A partir de la temporada 2027-2028, la UEFA pondrá en marcha una revolución en el formato y en la forma en que se consume el torneo, con un cambio simbólico y mediático como carta de presentación: un partido inaugural en martes con el vigente campeón como protagonista absoluto. Será el único encuentro del día, diseñado para abrir fuego en solitario antes del grueso de la jornada, que se disputará entre miércoles y jueves.

Este debut exclusivo no es solo una anécdota organizativa. Marca el inicio de una nueva era en la que el show se fragmenta estratégicamente para dar visibilidad total al campeón y ofrecer una experiencia más dosificada y televisiva. La UEFA y la asociación de clubes European Football Clubs (EFC), a través de su alianza UC3, han optado por poner el foco en la narrativa: cada jornada empezará con una historia clara y un protagonista indiscutible.

Pero el espectáculo no solo se transforma en el campo. La otra gran revolución viene por la vía comercial. Por primera vez, los derechos de emisión de todas las competiciones de clubes masculinos de la UEFA se licitarán de forma simultánea en los cinco grandes mercados europeos: España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. La idea es clara: crear una batalla televisiva a gran escala en la que las plataformas de streaming y las cadenas tradicionales compitan en igualdad de condiciones.

Entre las joyas del nuevo modelo destaca el paquete premium de “primera elección”, que permitirá a una plataforma quedarse con un partido estelar por jornada, con proyección internacional. Este formato, pensado a medida para gigantes como Prime Video o Netflix, abre la puerta a que el gran encuentro de la semana se convierta en contenido global disponible más allá de las fronteras europeas.

Además, se abre la posibilidad de contratos de hasta cuatro años, algo que busca dar estabilidad y alinear incentivos a largo plazo. No es solo una operación comercial, sino una apuesta por un nuevo ecosistema audiovisual en el que marcas, clubes y medios puedan crecer juntos. La estrategia también incluye cambios en el modelo de patrocinios y licencias, con un enfoque más flexible y adaptado a las nuevas formas de consumo.

La Champions de 2027 no es solo una edición más, es una declaración de intenciones sobre el futuro del fútbol europeo. Más fragmentación, más visibilidad y, sobre todo, más control sobre la narrativa. El fútbol, como el entretenimiento, busca renovarse sin perder su esencia. Y esta vez, parece que van en serio.