Así sienten el edadismo los mayores de 55: el demoledor estudio de Atresmedia

Hay realidades que no se ven, hasta que alguien decide contarlas con datos. Eso es lo que ha hecho "Hablando en Plata", la iniciativa de Antena 3 y laSexta, con el lanzamiento de su I Barómetro de Edadismo, un estudio inédito que pone cifras y voz al maltrato invisible que sufren millones de personas mayores en España. ¿El objetivo? Dejar de mirar hacia otro lado y empezar a medir —y entender— un tipo de discriminación tan extendida como normalizada.

Este barómetro, elaborado por la consultora Red2Red y presentado el próximo 29 de octubre en el Ateneo de Madrid, quiere convertirse en una herramienta periódica. Por primera vez, se cuantifica de forma rigurosa cómo se percibe y se vive el edadismo entre quienes tienen más de 55 años, explorando su impacto en ámbitos como el trabajo, la salud, el acceso a servicios o la vida familiar. El acto contará con la presencia de Sonsoles Ónega, Raquel del Castillo, José Antonio Antón, Anabel Suso y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez Rodríguez.

Uno de los mayores obstáculos para combatir el edadismoha sido siempre la falta de datos, la ausencia de estudios con continuidad que permitan identificar patrones, señalar puntos críticos y plantear soluciones. El I Barómetro de Edadismo no solo visibiliza el problema, sino que reivindica el derecho de las personas mayores a ser escuchadas y tratadas con la dignidad que merecen.

Para realizar este informe, se ha encuestado a mil personas mayores de 55 años y se han organizado grupos focales, junto con talleres de cocreación con expertos. El resultado: un diagnóstico claro, plural y profundo del fenómeno, que también recoge propuestas concretas para frenar su avance. La intención no es solo denunciar, sino construir una base sólida para el cambio.

Desde su nacimiento en 2022, "Hablando en Plata" ha sido una de las iniciativas más comprometidas con la defensa del colectivo sénior en el panorama mediático español. Con campañas como "Currículum vital" o "Contra el edadismo", especiales en prime time y presencia constante en los programas de actualidad, Atresmedia ha logrado convertirse en la única televisión europea con el certificado AENOR por su compromiso con los mayores.

Ahora, con este barómetro, da un paso más: crear conciencia desde la evidencia, remover conciencias con hechos y devolver al colectivo sénior el lugar que nunca debió perder. Porque el edadismo no es solo un problema de los mayores, es un espejo que refleja qué tipo de sociedad estamos construyendo.