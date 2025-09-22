Fichaje
Bad Bunny regresa como presentador estrella y repite en 'Saturday Night Live'
La actriz Amy Poehler y la cantante Sabrina Carpenter también serán maestras de ceremonias en el programa de comedia de la NBC, que estrena su temporada número 51
Bad Bunny está arrasando en su país con el inicio de su gira, 'Debí Tirar Más Fotos World Tour', con la que recorrerá el mundo entero, con una multitudinaria parada en España, cantando dos veces en Barcelona (22 y 23 de mayo en el Estadio Olímpico Lluís Companys de la Ciudad Condal) y 10 veces en Madrid (30 y 31 de mayo más 2,3,6,7,10,11,14,15 en el Riyadh Air Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid). En mitad de este nuevo Tour Mundial, el cantante puertorriqueño volverá a ser maestro de ceremonias del programa de comedia estadounidense de la NBC, 'Saturday Night Live', que inicia su temporada número 51. Además del artista de Puerto Rico, la actriz Amy Poehler y la cantante Sabrina Carpenter lideraran el programa de sketches estadounidense, que tiene como premisa tener un nuevo presentador en cada emisión.
Bad Bunny será el primer presentador de esta nueva temporada de 'Saturday Night Live' que empieza este próximo sábado 4 de octubre. Además, estará acompañado por la rapera nacida en Los Ángeles, Doja Cat. Una semana después, será turno de Amy Poehler que copresentará junto al cantautor de Maine, Role Model. El 18 de octubre, será un evento especial, con Sabrina Carpentercomo única presentadora anunciada por parte del programa de la NBC, ya que será la protagonista del número musical de la noche.
Una televisión en plena guerra con Trump
La televisión estadounidense vive un momento delicado en plena guerra mediática con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Jimmy Kimmel ha sido suspendido indefinidamente por parte de la cadena de televisión ABC (propiedad de The Walt Disney Company) y el programa que lleva su nombre ha dejado de emitirse desde este miércoles. El motivo que ha llevado a esta atónita cancelación han sido unos comentarios del cómico estadounidense sobre el asesinato de Charlie Kirk. Según Jimmy Kimmel, "muchos en la tierra MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk y la pandilla MAGA ha tratado desesperadamente de tildar a este muchacho de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político", haciendo referencia al joven de 22 años Tyler Robinson, acusado por el asesinato de Kirk el pasado 10 de septiembre, por el que puede ser condenado a cadena perpetua. Donald Trump celebraba desde el Reino Unido esta decisión de la cadena ABC alegando que el programa sufría pérdidas de audiencia desde los últimos meses y amenaza con con quitar el permiso de emisión a los canales que le critiquen. Las reacciones no han tardaron en aparecer y además de actores de Hollywood, compañeros de profesión de Jimmy Kimmel han respondido a las presiones del presidente de los Estados Unidos y han comentado en sus monólogos iniciales que no se achantan y seguirán trabajando con normalidad, como ha sido el caso de Jimmy Fallon y Stephen Colbert.
