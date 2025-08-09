La BBC confirma el documental "Ozzy Osbourne: Coming Home" sobre la leyenda de la música

El documental de la BBC titulado "Ozzy Osbourne: Coming Home" representa un emotivo retrato de los últimos años y retos del legendario músico británico, líder de Black Sabbath y referente absoluto del heavy metal. Filmado a lo largo de tres años, la producción sigue el retorno de Ozzy y su esposa Sharon al Reino Unido tras décadas de residencia en Estados Unidos, y documenta el esfuerzo personal de Ozzy por cumplir su más grande sueño: ofrecer un último concierto de despedida en su ciudad natal de Birmingham.

La emisión del documental, programada para el 18 de agosto en BBC One y BBC iPlayer, coincide con el reciente fallecimiento de Osbourne el 22 de julio a los 76 años, tan solo semanas después de su último show benéfico en Villa Park, Birmingham. Este evento, denominado Back to the Beginning, reunió a grandes nombres del rock como Guns N’ Roses, Metallica, Tool y Pantera, y fue también el concierto benéfico más taquillero de la historia. El filme, originalmente concebido como una serie titulada Home to Roost, se transforma por las circunstancias en una película documental de una hora de duración debido al deterioro de la salud del artista.

El documental ofrece una mirada íntima y conmovedora a la dinámica familiar de los Osbourne, con testimonios de Sharon, Kelly y Jack Osbourne, acompañando a Ozzy en su intento por regresar a los escenarios y afrontar las consecuencias físicas de su lucha contra el párkinson y otros problemas de salud graves. Los espectadores podrán presenciar momentos de humor, ternura y reflexión, además de escenas genuinas de dolor y fortaleza que muestran el espíritu perseverante que convirtió a Ozzy en un icono mundial. “Iron Man no estaba realmente hecho de hierro”, afirma Kelly Osbourne en un fragmento del documental, subrayando la vulnerabilidad, el esfuerzo y la humanidad del artista detrás del mito.

La directora de documentales de la BBC, Clare Sillery, comentó que fue “un honor haber tenido la oportunidad de rodar con Ozzy y su familia”, destacando que la película “captura una visión íntima de su viaje mientras se preparan para regresar al Reino Unido. Muestra momentos familiares, humor, reflexión y el espíritu inquebrantable que convirtió a Ozzy en un icono mundial”. El filme no solo repasa los logros musicales de Osbourne, sino que rinde homenaje a su papel inspirador en el rock y la cultura contemporánea, dejando a sus seguidores y a las nuevas generaciones un legado de autenticidad, resiliencia y pasión artística