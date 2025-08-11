Acceso

Beatriz Ariño asume como nueva Defensora de la Audiencia de RTVE

La periodista, con una extensa trayectoria en los Servicios Informativos de RTVE, releva a Rosa María Molló con el objetivo de reforzar el diálogo y la transparencia con la audiencia

A partir del 18 de agosto, Beatriz Ariño se convertirá en la nueva Defensora de la Audiencia de RTVE, tomando el relevo de Rosa María Molló, quien pasará a dirigir el informativo '24 horas' de RNE. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, Ariño ha dedicado gran parte de su carrera a la radiotelevisión pública, desempeñando funciones clave en televisión y radio.

Una dilatada carrera en el ente público

Su trayectoria incluye labores como redactora, editora y presentadora en programas de referencia como 'La 2 Noticias' e 'Informe Semanal', así como en el Informativo de Madrid de TVE, los Telediarios y el Canal 24 horas. También ha ejercido responsabilidades en áreas como Política, Cultura, Internacional y Sociedad, y ha coordinado espacios emblemáticos como 'Los Desayunos de TVE' y 'La Hora de La 1'. Además, comparte su experiencia como docente en los másteres de RTVE.

En su nuevo cargo, Ariño atenderá quejas, sugerencias y reclamaciones de los usuarios de todos los canales y plataformas de RTVE, con el objetivo de fomentar una relación más cercana y transparente entre la corporación y su audiencia. “Mi intención es continuar el trabajo de mis predecesoras, acercando la radiotelevisión pública a los ciudadanos y contribuyendo a mejorarla a través del debate y la crítica constructiva”, afirma. Consciente de los retos que impone la velocidad del cambio en los medios, Ariño afronta esta etapa con ilusión y compromiso, respaldada por un equipo enfocado en fortalecer la misión de servicio público y mantener altos estándares de calidad informativa para “la RTVE de todos”.

