Bertín Osborne y su hija Alejandra, primeras víctimas del picante estreno de "Emparejados" en Antena 3

Antena 3 estrena esta noche, a partir de las 22:00 horas, "Emparejados", el nuevo show de prime time presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido. La pareja, que ya ha demostrado su complicidad en televisión, se enfrenta ahora al reto de conducir un formato que mezcla entrevistas, humor, dating y pruebas en las que todo sucede en pareja. La propuesta está producida por Atresmedia junto a Proamagna y contará con seis entregas.

El debut de "Emparejados" promete emoción desde el primer minuto gracias a sus invitados inaugurales: Bertín Osborne y su hija Alejandra Ortiz. Ambos participarán en los juegos y entrevistas del programa, ofreciendo confesiones sobre la vida del cantante tras su divorcio y su reciente paternidad. Además, Alejandra mostrará cómo ha vivido en primera persona el impacto mediático que siempre ha acompañado a su padre.

El programa está estructurado en diferentes secciones que aseguran dinamismo y sorpresas. Una de las más llamativas es "La pirámide del picante", un reto en el que los invitados deberán responder preguntas comprometidas o enfrentarse a platos de alta intensidad. También estará el guessing show "¿Quién es quién?", conducido por Almudena Cid, donde se pondrá a prueba la intuición de los participantes frente a identidades ocultas.

La parte más romántica –y también la más arriesgada– llegará con "Beso o Cobra", presentado por Anna Simon. En esta sección, un protagonista deberá elegir entre dos candidatos, defendidos por las dos gradas enfrentadas del plató. La decisión final podrá terminar en amor, en traición o en un reparto de premios que incluye hasta 6.000 euros y un viaje a Punta Cana.

Más allá del espectáculo, el programa tendrá al público como coprotagonista. Cada noche participarán 100 personas divididas en dos gradas, rosa y azul, que se repartirán las recompensas logradas por las parejas en los juegos. Esta dinámica convierte a los espectadores en parte activa de la acción, aportando tensión y entusiasmo a cada entrega.

Con Joaquín como alma cómica y Susana como contrapunto temperamental, "Emparejados" promete convertirse en una cita fija de los sábados. A su lado, Almudena Cid y Anna Simon aportarán frescura y complicidad en un formato que mezcla el espectáculo televisivo clásico con la adrenalina de un concurso moderno. Todo está listo para que las parejas, invitadas y anónimas, se la jueguen en directo esta noche en Antena 3.