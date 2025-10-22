"Bookish": La sencillez como arte de la deducción

En la excelsa «Un cadáver a los postres» («Murder by Death»), la película de 1977 dirigida por Robert Moore y escrita por Neil Simon, Alec Guinness tiene una de las mejores escenas como Benson Señora. No sin confusión, elabora un juego de palabras que es desternillante y significativo. Podría ser perfectamente una inspiración para el guionista, productor y actor Mark Gatiss en la creación de su nueva serie «Bookish» (junto a Matthew Sweet) y el personaje protagonista, Gabriel Book: un detective librero en el Londres de 1946.

«Bookish» tiene una estructura que es un caramelo para cualquier espectador ávido de aventuras, tramas con curvas y personajes nuevos y frescos. En solo seis episodios de 50 minutos, conoceremos de cerca a Book (Gatiss), un librero entregado a sus toneladas de libros ordenadas por relaciones mentales que solo él conoce; casado con la pizpireta Trottie (Polly Walker), y su tienda de papeles de pared; y ayudante ocasional de Scotland Yard, apoyando en sus investigaciones de asesinato al inspector Bliss (Elliot Levey).

Además de la aburrida vida de un librero que sabe leer a las personas y las situaciones igual que en un libro, Gatiss ha creado una segunda trama centrada en un caso de asesinato cada dos episodios, para permitir que la historia se desarrolle con calma, precisión y enfermiza atención al detalle. Incluso permite el acceso y desarrollo de una tercera trama que tiene continuidad a lo largo de toda la temporada. A la vida de los Book llega Jack (Connor Finch), un joven expresidiario al que se le ofrece una segunda oportunidad trabajando en la librería, pero que pronto se dará cuenta de que la hospitalidad de Gabriel y Trottie tiene poco que ver con la casualidad. Este tema será un importante detonante para el tercer caso del grupo. Entre las aventuras, la muerte de un militar en presencia de la realeza de Albania, la grabación de una película plagada de estrellas o el hallazgo de unos cuerpos enterrados tras un brote de enfermedad contagiosa. Para los espectadores supondrá un gran aliciente encontrar las distintas pistas que han dejado los creadores de la serie para acompañar a Book durante la resolución de los casos. Aunque ya les digo yo que las resoluciones tampoco son convencionales y siempre sorprenden. Pero no dejen de prestarle atención a las campanillas.

Pero «Bookish» es mucho más que una serie que se parece a «Sherlock» (donde Gatiss también fue cocreador, guionista y actor, encarnando al hermano del detective). El pasado de espía militar de Book le confiere otra dimensión al personaje y a su serie, añadiendo a los casos criminales un tinte de la posguerra que es de agradecer. Reino Unido atravesó por un empobrecimiento de la sociedad y un exceso de armas de fuego, traídas desde el frente. Pero Gatiss no solo ha querido quedarse con ese romance con el crimen de Book y le añade una pátina más con el «lavender marriage» entre Gabriel y Trotti. La historia no solo aporta otra línea argumental continuista y paralela que nos enseña cuál es la verdadera relación entre ambos, sino lo que significa un matrimonio de conveniencia que implica a una persona homosexual como tapadera, en una época en la que serlo era ilegal. El ambiente gay de ese Londres, con sus locales a oscuras y las desapariciones durante la guerra por la condición sexual, estará presente en todo el metraje. Incluso habrá recurrentes flashbacks de la vida del protagonista y cómo Trottie ha estado ahí cuando las cosas se han puesto difíciles para las personas con una sexualidad escondida.

No olvidemos tampoco el boceto que ha hecho la serie con el inspector Bliss, que lejos de ser el siempre ridículo y pazguato Lestrade, aquí es uno más de la pandilla y tiene sus momentos de brillantez y éxito sin que sean regalos del detective. Casi son un Sherlock y un Holmes en toda regla. Las escenas de los interrogatorios son una delicia. El inspector es el primero en reseñar el gesto que hace Book para asegurarse la primera línea en las investigaciones: golpecitos en el bolsillo interior izquierdo de su abrigo; ahí lleva una carta/permiso del mismísimo Winston Churchill.

Sin duda, el truco de Gatiss es amar este género como ningún otro, y tampoco sorprende que la serie haya sido ya renovada para una segunda temporada, porque el espectador se quedará con la espinita clavada del hombre que hace de la sencillez un arte de la deducción.