Brad Pitt se une a Netflix para adaptar "Black Hole"

La historia surge a raíz de la obtención directa de derechos por parte de Netflix y New Regency, quienes desarrollarán la serie como una producción de alto perfil dirigida y escrita por Jane Schoenbrun, una de las voces más celebradas del actual cine de terror independente (“I Saw the TV Glow”, “We're All Going to the World's Fair”). Brad Pitt, a través de Plan B, y la experimentada Erin Levy (“Good American Family”) figuran en la producción ejecutiva, respaldando un producto que ya parte con el aura de culto tras décadas de rumores de adaptación frustrados.​

Ambientada en el Seattle suburbano de los años 70, ‘Black Hole’ se desarrolla en torno a un grupo de adolescentes afectados por una misteriosa y perturbadora enfermedad de transmisión sexual, capaz de provocar mutaciones físicas y alienación social. La trama explora sin tapujos el impacto de este “virus” en la identidad, el despertar sexual, el rechazo y la violencia. Según la sinopsis revelada por Netflix, la protagonista, Chris, experimenta una metamorfosis tras una noche imprudente y se verá obligada a convivir, fuera del entorno social, con otros jóvenes igualmente “mutantes”, mientras una amenaza aún mayor acecha a la comunidad: un asesino en serie los persigue uno a uno.​

La novela gráfica original, publicada en 12 entregas a partir de 1995, es considerada una obra capital sobre la ansiedad adolescente y la cultura alternativa estadounidense: recibió múltiples premios (Harvey, Eisner, Ignatz) y se erigió desde sus primeras páginas como referente de lo siniestro y lo existencial en el cómic contemporáneo. Antes de la versión que finalmente producirá Netflix, directores como Alexandre Aja, David Fincher e incluso Neil Gaiman estuvieron asociados a distintos intentos de llevar la historia al cine, sin éxito. Tras años de espera, la combinación de Plan B, Netflix y Schoenbrun parece definitiva para estrenar, previsiblemente, en 2026.​

Esta adaptación refuerza la estrategia de Netflix de posicionarse como líder en contenido original que asume riesgos y explora territorios menos convencionales, muy en sintonía con lo visto en recientes éxitos de horror juvenil y ciencia ficción. Aunque no se conocen todavía detalles del elenco ni una fecha oficial de estreno, la expectación en torno a ‘Black Hole’ es máxima. El propio anuncio ha generado un fuerte entusiasmo no solo entre los seguidores del cómic, sino también en la industria audiovisual, que ve en el desembarco de Plan B en Europa y el refuerzo de equipos liderados por Ed Macdonald una señal de la apuesta global por la ficción de autor y los relatos generacionales