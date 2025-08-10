La broma policial de Normal en Illinois sobre la serie "Miércoles"

El Departamento de Policía de la ciudad de Normal, Illinois, fue inesperadamente protagonista en un episodio de la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix "Miércoles". La aparición consistió en una escena donde se muestra una foto policial del personaje "Cosa" —la icónica mano de la Familia Addams—, luciendo un peinado y bigote característicos, acompañada de la mención explícita al Departamento de Policía de Normal, Illinois.

La noticia fue rápidamente detectada por un miembro de la comunidad local, quien alertó a los oficiales de la referencia en la serie. El propio oficial Darien Bachman confiesa que no era espectador de "Miércoles" antes del incidente. Sin embargo, tras ver el fragmento, consideró que merecía compartirlo con la población y subrayó el orgullo que sintieron al verse reconocidos en una producción de alcance internacional. Para celebrar el acontecimiento y con un sentido del humor muy marcado, el Departamento publicó en sus redes sociales una fotografía donde los oficiales Darien Bachman y Jeremy Flood aparecían luciendo pelucas imitando el estilizado peinado que Miércoles luce en la serie. En tono desenfadado, bromearon con la posibilidad de convertir este look en el nuevo uniforme oficial y animaron a la ciudadanía a opinar al respecto, fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

El propio Bachman reflexionó sobre por qué la producción eligió a la policía de Normal como la institución aludida, señalando que quizá fuese una relación irónica con el carácter "anormal" de los personajes de la serie y el hecho de que la localidad se llame precisamente "Normal". Esto habría sido, en su opinión, una inspiración perfecta para los guionistas del programa. La respuesta del público local no se hizo esperar: numerosos residentes comentaron y compartieron la publicación, expresando orgullo y buen humor por el inesperado y simpático foco mediático. Bachman destacó en entrevistas que tanto él como sus compañeros se sintieron "honrados" por el reconocimiento y agradecidos por el impacto positivo que tuvo en la percepción de la policía entre los vecinos.