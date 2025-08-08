Buscan diez talentos para el nuevo talent show de ópera de RTVE

RTVE ha decidido abrir las puertas del prime time a un género poco habitual en televisión: la ópera. Y lo hará con un talent show producido por Gestmusic, la factoría detrás de algunos de los programas musicales más recordados en España. El objetivo es claro: encontrar a diez voces jóvenes del canto lírico dispuestas a aprender, competir y emocionar en directo.

El formato combinará entrenamiento vocal, actuaciones en escenario y la tensión de una competición semanal, con un premio final de 15.000 euros para quien logre imponerse. Para ello, el casting ya está activo a través de la web de RTVE, donde cualquier aficionado o profesional con repertorio propio puede presentar su candidatura. No se buscan perfiles encorsetados, sino intérpretes que sepan transmitir y que tengan claro que la ópera también puede conquistar a las audiencias televisivas.

La iniciativa supone el regreso de Gestmusic a la cadena pública después de varios años, y lo hace apostando por un terreno donde la productora no teme arriesgar: el de los concursos musicales con personalidad propia. RTVE ya había explorado la música clásica con “Prodigios”, centrado en talentos infantiles, pero ahora el foco se traslada a adultos con vocación lírica y capacidad para enfrentarse a un público masivo.

Más allá del premio económico, el programa busca ofrecer a los concursantes una experiencia que combine el aprendizaje técnico con la puesta en escena de grandes arias y composiciones emblemáticas. El plan es que cada gala sea un pequeño viaje por el repertorio operístico, con momentos íntimos y otros de puro espectáculo televisivo.

RTVE enmarca esta apuesta dentro de una temporada cargada de nuevos formatos, que incluirá propuestas como el concurso de decoración “DecoMasters”, el nuevo show de Eva Soriano “Cuánto, cuánto, cuánto” o la versión “celebrity” de “Maestros de la costura”. La ópera, sin embargo, llega para ocupar un lugar singular: un formato que combina la tradición de un arte centenario con el ritmo de un reality moderno.

Quienes quieran participar deben completar el formulario de inscripción y estar dispuestos a vivir un proceso de selección exigente. Entre las pruebas se valorarán la técnica vocal, la interpretación y, sobre todo, la capacidad de conectar con el espectador. Porque si algo busca este programa es que, en cada actuación, el público no solo escuche una voz, sino que viva una historia.