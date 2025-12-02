Campanadas 2026: La noche más especial de la televisión

Quedan aún muchos días para que se engalane la Puerta del Sol de Madrid para recibir no solo a los que quieran vivir en directo la magia de las Campanadas de Fin de Año, sino a las cadenas que año tras año conectan o retransmiten en directo toda la fiesta para que los españoles desde casa puedan sacarle partido a sus uvas. Las cadenas ya han anunciado qué personajes serán los encargados de los dúos (o tríos) que se pondrán delante de la cámara el último día del año para desearnos un buen año 2026.

Atresmedia prepara un cierre de año espectacular consolidando su liderazgo en las Campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, quienes darán la bienvenida a 2026 desde la Puerta del Sol en una emisión simultánea por Antena 3, laSexta y atresplayer. Este año, la cadena apuesta por un gran evento multicanal que amplifica su impacto tanto en televisión lineal como en plataformas digitales, respaldado por un potente despliegue técnico y humano. El éxito de su fórmula ya quedó reflejado en todos los años anteriores. Las Campanadas 2024/2025 alcanzaron un 28,1% de cuota de pantalla y una media de 4,3 millones de espectadores en Antena 3. Además, durante la retransmisión, el grupo llegó a reunir a más de 8,6 millones de espectadores únicos entre todos sus canales, incluyendo laSexta y atresplayer. En ese momento, Antena 3 consiguió el minuto más visto de toda la televisión española con un impresionante 35,1% de share y casi 6 millones de espectadores simultáneos, lo que confirma el tirón mediático de Pedroche y Chicote como presentadores. Este fenómeno, conocido popularmente como «el efecto Pedroche», ha convertido a la pareja en el dúo más icónico de la Nochevieja televisiva en España. En sus 10 años consecutivos presentando las Campanadas, han conseguido atraer a millones de espectadores, consolidando la presencia de Atresmedia como líder comercial y emocional de la última noche del año. La unificación de la emisión en Antena 3, laSexta y atresplayer no solo refuerza la visibilidad para los anunciantes, sino que amplifica las posibilidades para que un público más diverso y segmentado conecte con esta celebración.

RTVE mantiene su apuesta por el humor crítico y la música, con Andreu Buenafuente y Silvia Abril al frente desde la Puerta del Sol, complementados por los cantantes NIA y st. Pedro desde Canarias. Esta combinación geográfica y cultural mantiene a RTVE como un contendiente en audiencia.

Por su parte, Mediaset España innova este año con una elección inédita: la retransmisión desde la estación de esquí Aramón Formigal-Panticosa en el Pirineo aragonés, concretamente desde el emblemático après-ski Marchica, un espacio de referencia en el ocio invernal nacional. Sandra Barneda y Xuso Jones serán los encargados de conducir la gala para Telecinco y Cuatro en un evento que comenzará a las 22:30 horas para culminar con las campanadas desde la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Sallent de Gállego, una villa singular del Alto Gállego. Esta será la primera vez que las campanadas se emitan desde una estación de esquí, con un equipo de más de 100 profesionales para garantizar una retransmisión espectacular.

Y Telemadrid vuelve con fuerza tras 25 años sin retransmitir en directo con una propuesta que enfatiza la cercanía social y la pluralidad cultural de la ciudad. Para Poty Castillo, presentador de «Sabor a Madrid», y para Mónica Martínez, que próximamente estrenará «Divino tesoro», un nuevo formato en la cadena, será la segunda ocasión al frente de las Campanadas de Telemadrid. Por su parte, Irene, empleada en la recepción de un colegio y una de las seis participantes con síndrome de Down que protagoniza «El Camping», asumirá por primera vez esta responsabilidad en representación de sus compañeros. Ellos tres presentarán un especial que incluirá conexiones en vivo desde distintos puntos de la ciudad, mostrando las celebraciones madrileñas y acercando al público las tradiciones locales en esta noche especial. Como novedad, Telemadrid recupera el directo 25 años después con un «Madrid Directo: Especial Fin de Año». A las 21:15h, tras el mensaje de Díaz Ayuso, el equipo del programa, desplegará a sus reporteros.