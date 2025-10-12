Charli xcx aparece por sorpresa en uno de los programas más vistos de EE UU y con un top que incluye un dardo a Taylor Swift

Charli xcx se convirtió en la gran protagonista del segundo episodio de la temporada 51 de Saturday Night Live con una aparición sorpresa que revolucionó tanto al público presente como a las redes sociales. La cantante irrumpió en el escenario durante la actuación del músico Role Model, en un momento cuidadosamente preparado que desató una ola de aplausos y comentarios.

La intervención se produjo cuando Role Model, en plena interpretación de su éxito viral “Sally, When the Wine Runs Out”, lanzó al aire la pregunta “¿Dónde está mi Sally esta noche?”. En ese instante, las puertas del escenario se abrieron revelando a Charli, que avanzó entre vítores del público para integrarse brevemente en la actuación. Su presencia, aunque corta, bastó para convertir la actuación en uno de los momentos más virales del programa.

La elección de vestuario de la artista británica no pasó desapercibida. Con una falda negra, gafas de sol y una camiseta con el logo del legendario club neoyorquino Max’s Kansas City, Charli desató un torrente de interpretaciones entre los fans. Muchos vincularon la camiseta con un posible guiño a Taylor Swift, interpretando el gesto como una respuesta velada al tema “Actually Romantic” del nuevo álbum de la cantante estadounidense, que algunos creen inspirado en su relación con Charli.

La aparición de “Sally” es una tradición escénica en los conciertos de Role Model. En cada actuación del tema, el artista invita a una celebridad distinta a encarnar simbólicamente a Sally, la protagonista de la canción. Antes que Charli, han asumido ese papel figuras como Hilary Duff, Troye Sivan, Natalie Portman, Reneé Rapp o Conan Gray, convirtiendo este segmento en uno de los momentos más esperados de sus presentaciones.

La complicidad entre Charli y Role Model fue evidente durante la actuación, marcada por el intercambio de gestos y la energía compartida sobre el escenario. Días antes, la cantante había bromeado en redes sociales tras una publicación del músico junto a Troye Sivan con un irónico “Keep him xx”, un comentario que alimentó la expectación sobre su participación en SNL.

El episodio, presentado por Amy Poehler y con cameos de Tina Fey y Seth Meyers, consolidó a Charli xcx como una de las artistas más versátiles e imprevisibles del pop actual, reconocida por sus colaboraciones inesperadas con figuras como Billie Eilish, Chappell Roan, Gracie Abrams o Alex Consani. Aunque por ahora las teorías sobre posibles mensajes ocultos siguen siendo solo especulaciones, la actuación ha reavivado el debate sobre las relaciones y dinámicas dentro del pop actual.