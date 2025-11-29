"La Chica Zurda": Netflix estrena en silencio una joya taiwanesa aclamada como lo mejor de 2025

Netflix ha sorprendido a sus suscriptores con el estreno discreto de "La Chica Zurda" "(Left-Handed Girl"), un drama familiar con toques de comedia que ya genera revuelo tras su paso por el Festival de Cannes 2025. Lanzada el viernes 28 de noviembre, esta producción taiwanesa dirigida y escrita por Shih-Ching Tsou marca su debut como realizadora en solitario y cuenta con la colaboración en guion de Sean Baker, el cineasta indie ganador del Oscar a Mejor Película por Anora este año. La cinta, en desarrollo desde que Tsou codirigiera "Take Out" con Baker en 2004, explora la adaptación de una familia a la vida urbana en Taipéi.​

La trama sigue a una niña de cinco años, interpretada por la revelación Nina Ye, quien junto a su hermana (Shih-Yuan Ma) y su madre (Janel Tsai) deja el tranquilo campo para instalarse en la bulliciosa capital. Allí abren un puesto de fideos en un mercado nocturno, enfrentándose a los desafíos de la adaptación cultural y emocional en una metrópolis vibrante. Collider la ha calificado como "uno de los mejores debuts en solitario del año", destacando su frescura y autenticidad, mientras que The Spectator y The Times elogian su "espíritu rebelde y sentido de la travesura", con especial mención a la actuación standout de Ye, que aporta una inocencia disruptiva al relato.​

Shih-Ching Tsou, conocida por su colaboración habitual con Baker, explicó en entrevista con Netflix las raíces personales de la historia. "Crecí en Taiwán sintiéndome confinada por las tradiciones y expectativas, especialmente como niña. Me enseñaron a quedarme callada, seguir las reglas y no ocupar espacio", reveló la directora, quien ve en esas limitaciones una lección de observación y empatía. "Regresar a Taiwán para hacer La Chica Zurda fue reconectar con esa versión silenciosa de mí misma y contarle su historia en voz alta". Su enfoque innovador evitó ensayos formales: pidió a los actores incorporar experiencias familiares intensas y mantuvo distancia entre ellos para preservar tensiones naturales. "La tensión emocional –amor, frustración, silencio– es lo que quería en cada escena, y lo lograron bellamente", afirmó Tsou.​

Este estreno refuerza la apuesta de Netflix por el cine independiente asiático, un nicho en auge tras éxitos como Past Lives o Drive My Car. Producida con un presupuesto modesto, La Chica Zurda destaca por su retrato honesto de la maternidad, la migración rural-urbana y el empoderamiento femenino sutil, temas resonantes en el contexto taiwanés contemporáneo. Críticos anticipan que podría posicionarse en temporadas de premios, siguiendo la estela de Anora. Disponible ya en el catálogo global, invita a descubrir una gema que combina humor cotidiano con profundidad emocional, ideal para audiencias que buscan narrativas auténticas más allá de los blockbusters.