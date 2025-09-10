Cinco canales autonómicos irrumpen en la plataforma de Orange TV

Orange TV vuelve a mover ficha en la batalla por captar espectadores, y lo hace apostando por lo local, lo directo y lo identitario. La plataforma ha sumado cinco nuevos canales autonómicos a su oferta, ampliando significativamente su abanico de contenidos en abierto. Una maniobra que no solo diversifica su catálogo, sino que refuerza el vínculo emocional con audiencias regionales que buscan algo más que las grandes cadenas nacionales.

La novedad llega con nombres propios. Desde Galicia, los abonados ya pueden acceder a la programación de TVG y TVG2, que llevan hasta los hogares gallegos tanto la actualidad del día como propuestas de entretenimiento con acento propio. No es solo televisión: es identidad cultural emitida en directo.

Andalucía también pisa fuerte en esta nueva etapa de la plataforma. La incorporación de Canal Sur Televisión y Andalucía TV no pasa desapercibida. Con una programación que mezcla información, cultura popular, deporte, toros y divulgación, la señal autonómica andaluza se convierte en un nuevo pilar de la oferta lineal de Orange TV.

Desde la Comunidad Valenciana, la llegada de À Punt completa este tridente de incorporaciones. Con producciones propias, espacios informativos y retransmisiones deportivas y tuarinas que cuentan con una gran audiencia en la región, el canal público valenciano representa una puerta abierta a la actualidad y la creación audiovisual local.

Estas integraciones no son casuales. Forman parte de una estrategia clara por parte de Orange: potenciar la televisión lineal y de proximidad. Porque en un mercado saturado de plataformas a la carta, recuperar el valor de lo directo —y de lo cercano— puede marcar la diferencia.

Así, Orange TV no solo suma canales. Suma matices, perspectivas, acentos. Y, sobre todo, suma fidelidad. Porque quien se ve reflejado en la pantalla, permanece. Y eso, hoy, es oro.