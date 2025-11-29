La comedia romántica de Netflix que bate todos los récords

En pleno auge de la temporada festiva, Netflix celebra un nuevo hit con "Champagne Problems" (en España, "El encanto del Champán"), una producción que combina el brillo de París en Navidad con una trama de amor y negocios que ha conquistado a millones. Estrenada el 19 de noviembre de 2025, la película dirigida y escrita por Mark Steven Johnson acumuló 20,5 millones de visualizaciones entre su debut y el 23 de noviembre, superando a competidores como "In Your Dreams" (16,6 millones) y posicionándose en el número uno de la lista global de filmes en inglés. Este logro inicial, reportado por medios como TheWrap y Netflix Tudum, subraya el apetito por comedias románticas ligeras en época navideña, donde el escapismo romántico triunfa sobre thrillers o documentales.​​

La historia sigue a Sydney Price, interpretada por Minka Kelly (conocida por "Friday Night Lights" y "Titans"), una ambiciosa ejecutiva estadounidense obsesionada con el trabajo que viaja a París para adquirir Château Cassell, una icónica casa de champán francesa en apuros. En su primera noche libre, Sydney visita una librería y conoce a Henri Cassell (Tom Wozniczka, actor emergente con raíces francesas), un carismático local con quien comparte una velada mágica bajo la nieve artificial junto a la Torre Eiffel. El conflicto surge cuando descubre que Henri es el heredero de la empresa que ella pretende comprar, ya que su familia ve en la adquisición una amenaza a su legado tradicional. El título "Champagne Problems" cobra sentido con esta ironía: problemas de champán para una pareja en ciernes, entre negociaciones tensas, cenas familiares y paseos por viñedos nevados en Épernay, Francia, donde se rodó parte del filme.​

El elenco secundario añade color y humor: Thibault de Montalembert como Hugo Cassell, el patriarca reacio; Flula Borg como Otto Moller, un excéntrico aliado; y Astrid Whettnall en el rol de Brigitte Laurent, experta en catas que genera momentos cómicos. Con una duración de 99 minutos, la cinta destaca por su cinematografía que resalta las luces navideñas de París, mercados festivos y un Citroën DS descapotable icónico, evitando clichés excesivos de Hallmark al mezclar inglés y francés para un toque auténtico. La banda sonora, con temas como "The Night They Invented Champagne" interpretada por The Marauders Five, refuerza el ambiente festivo.​

La recepción ha sido mayoritariamente positiva, con una calificación de 6,1/10 en IMDb basada en más de 4.600 valoraciones y un Metascore de 50. Usuarios la describen como "la mejor película navideña de Netflix en años", "cálida y sincera" o "un clásico instantáneo como 'Love Actually'", elogiando la química natural entre Kelly y Wozniczka, quienes en entrevistas destacaron la magia del primer rodaje en la librería. Críticas señalan su predictibilidad, pero celebran su frescura: "No es solo azúcar; es cálida y realista", con París como "verdadera estrella". Videos en YouTube analizan escenas clave, como un emotivo momento en un mirador parisino, amplificando el buzz en redes sociales