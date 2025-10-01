Corrupción, venganza y sangre: la historia real que RTVE convierte en docuserie

En octubre de 2007, Alejandro Ponsoda, alcalde de Polop, fue asesinado a tiros en la puerta de su casa, un crimen que conmocionó a toda la Marina Baixa y que, casi dos décadas después, sigue despertando más preguntas que certezas. RTVE Play recupera ahora ese escalofriante caso con "Un asesinato con vistas", una serie documental que va más allá del relato policial para bucear en las sombras de la política local, la corrupción urbanística y las pasiones humanas.

Dirigida por Pablo van Damme y producida por Voramar Films, la docuserie se estrena en dos tandas: los dos primeros capítulos estarán disponibles el 10 de octubre y los siguientes, el viernes 17. Lejos de ofrecer una visión oficialista o fría, la propuesta apuesta por un enfoque narrativo que mezcla rigurosidad periodística con sensibilidad cinematográfica, y donde el testimonio de un testigo protegido añade una tensión inesperada.

Rodada en enclaves clave como Polop, Benidorm, Altea, Valencia y Madrid, la serie se adentra en el contexto del crimen en plena efervescencia del ladrillo, cuando el boom inmobiliario transformó la costa mediterránea en un tablero donde el dinero, la ambición y las relaciones de poder tejieron una red opaca y peligrosa. En ese escenario, el asesinato del alcalde no fue solo un hecho aislado, sino el síntoma de algo mucho más profundo.

La investigación de la UCO se convirtió en una carrera contrarreloj entre pistas contradictorias: conflictos personales, disputas urbanísticas, tensiones dentro del consistorio y un entorno plagado de sospechas. El juicio, celebrado en 2020, destapó una trama tan enmarañada que cada respuesta generaba nuevas dudas, y donde las verdades a medias y las descalificaciones personales enterraron aún más los hechos.

Pero si algo destaca en "Un asesinato con vistas" es su capacidad para combinar el suspense de una novela negra con la densidad emocional de un drama real. No hay reconstrucciones artificiales ni morbo gratuito: hay un intento de entender por qué aquel crimen destrozó tantas vidas, y por qué, a pesar del paso del tiempo, la herida sigue abierta.