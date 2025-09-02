Cristina Saavedra pone fin a una etapa de 19 años en laSexta

Cristina Saavedra ha decidido cerrar una etapa profesional de 19 años en laSexta, donde se había convertido en uno de los rostros más reconocibles de los informativos de la cadena. La periodista gallega no volverá a ponerse al frente de la edición de 'laSexta Noticias 20h', que ahora quedará en manos de Rodrigo Blázquez en solitario. Esta información ha sido conocida hoy por verTELE.

Saavedra se incorporó a laSexta en 2006 y desde 2012 presentaba la edición nocturna, con la que consiguió afianzar su popularidad y cerrar la pasada temporada con el mejor resultado en cinco años. Durante casi dos décadas, fue una de las caras de referencia del área de noticias, llegando incluso a aparecer en ficciones como 'Un paso adelante' o 'La casa de papel' interpretándose a sí misma, muestra de su peso en la cadena.

Su salida se produce en un momento de cambios para laSexta, tras la marcha este mismo verano de Cristina Villanueva, que fichó por RTVE, y con Helena Resano como única integrante del cuarteto original de presentadoras de 2006 que permanece en pantalla.

Antes de su llegada a laSexta, Cristina Saavedra trabajó en Antena 3 y en la TVG, y en 2016 recibió una Antena de Oro por su labor profesional. Más allá de los platós, también ha desarrollado una intensa actividad solidaria con proyectos en Costa de Marfil. Ahora, encara una nueva etapa con la misma pasión que la ha acompañado durante toda su carrera.