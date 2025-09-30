Cuándo es la Super Bowl: esta es la fecha del mayor evento deportivo

Hay cosas en la televisión que nunca van a cambiar. La espontaneidad de quienes la conforman, las ganas de reinventarse y el factor sorpresa son algunos de los bastiones que permiten que la pequeña pantalla siga sobreviviendo a día de hoy. Precisamente, la sorpresa conforma los cimientos de uno de los fenómenos más vistos cada año en la televisión a nivel mundial: la Super Bowl.

Este partido, que sirve como final de la Liga Nacional de Fútbol estadounidense (NFL), es capaz de congregar durante su espectáculo de medio tiempo a más del 1 % de la población mundial. Este año, por ejemplo, los trece minutos que tuvieron Kendrick Lamar y SZA para lucirse reunieron a 133 millones de espectadores, afianzándose como la actuación más vista de la historia del campeonato.

Sabor latino para 2026

Ayer, España se despertaba con una noticia que ya estaba tardando en caer; Bad Bunny había aceptado la oferta de cantar en el espectáculo de medio tiempo de la próxima Super Bowl. Esta hazaña le daba al puertorriqueño un motivo más por el que esperar con ganas el 2026, año en el que recorrerá Europa para su 'Debí Tirar más Fotos Tour', con diez conciertos en nuestro país.

Eso sí, los momentos previos a su actuación en el campeonato estarán marcados por el estrés. El espectáculo de la Super Bowl 2026 tendrá lugar el próximo 8 de febrero, o lo que es lo mismo, la madrugada del 9 de febrero en España. Nada más terminar el último de sus conciertos en Chile, el cantante pondrá rumbo en avión hasta el Levi's Stadium de Santa Clara (California), sede de la final.

La diferencia horaria entre el municipio Santa Clara y la Península Ibérica es de 9 horas, por lo que muy posiblemente tengamos que esperar hasta las 05:00 horas de ese día para poder disfrutar de la actuación en directo de Bad Bunny. Se espera que dure, como de costumbre, entre 10 y 15 minutos, y que el artista interprete una recopilación de sus canciones más conocidas.