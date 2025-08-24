¿Cuánto sabes sobre anuncios míticos españoles? Ponlo a prueba con este test

La publicidad no solo está presente en muchos momentos de nuestro día a día, sino que se ha convertido en una parte fundamental de nuestra cultura. España, además, siempre ha contado con grandes publicistas y genios del marketing. No son pocos los anuncios que, a pesar de que no se emitan desde hace años o incluso décadas, la gente los sigue recordando.

Ciertas piezas publicitarias eran tan 'pegadizas' o curiosas que se han quedado grabadas en la mente de los españoles, constituyendouna parte esencial de nuestra memoria colectiva. De hecho, una buena forma de saber en qué generación creció una persona es ver qué anuncios recuerda de su época de infancia o adolescencia.

Demuestra cuánto sabes sobre anuncios españoles con el siguiente test: responde a las preguntas y pon a prueba tus conocimientos

Por todo ello, desde LA RAZÓN hemos decidido honrar a ese arte siempre presente, pero pocas veces reconocido, que es la publicidad. Para comprobar su nivel de cultura general respecto a anuncios clásicos o míticos de España, hemos preparado la siguiente lista de preguntas.

1. ¿Cómo terminaba la famosa frase del anuncio de detergente Colón "Busque, compare y si encuentra algo mejor…"?

a) ¡Vuelva aquí!

b) ¡Avíseme!

c) ¡Cómprelo!

2. ¿Qué personajes aparecían en el anuncio de "Vamos a la cama"?

a) Los electroduendes.

b) La Familia Telerín.

c) Los Lunnis.

3. ¿Qué producto anunciaba Chiquito de la Calzada con su "¡Hasta luego, Lucas!"?

a) Seguros Génesis.

b) Anís del Mono.

c) Cerveza Cruzcampo.

4. ¿A qué objeto se refería el anuncio viral de la campaña "Póntelo, pónselo"?

a) Preservativos.

b) Cinturón de seguridad.

c) Casco de moto.

5. ¿Qué marca utilizaba la frase “"Vuelve a casa por Navidad"?

a) Freixenet.

b) Galerías Preciados.

c) Turrones El Almendro.

6. ¿Qué actriz pronunciaba la frase en el anuncio de Don Limpio?

a) Carmen Maura.

b) María Galiana.

c) Penélope Cruz.

7. ¿Qué marca de coches popularizó el anuncio de "¿Te gusta conducir?"?

a) Seat.

b) Audi.

c) BMW.

8. ¿Qué marca de cerveza con limón lanzó una serie de anuncios muy populares que utilizaban el humor absurdo?

a) Shandy.

b) Mixta.

c) Radler

9. ¿Cómo se llama el perro que protagonizó los anuncios de la Lotería?

a) Pancho.

b) Antonio.

c) Rufo.

10. ¿Qué coche se anunció bajo el eslogan "Donde caben dos, caben tres"?

a) Seat Ibiza.

b) Citroën Xsara Picasso.

c) Renault Kangoo.

11. ¿Qué producto anunciaban Pajares y Esteso con la frase "Sin ton ni son"?

a) Vídeo VHS.

b) Horno eléctrico

c) Walkman.

12. ¿Quién defendía a un niño en el mítico anuncio de Zumosol?

a) Su padre.

b) Su primo.

c) Su amigo.

13. ¿Qué refresco lanzó un anuncio contando la historia de un pueblo con habitantes de nombres raros?

a) Fanta.

b) Trina.

c) Aquarius.

14. ¿Qué marca utilizó el eslogan "Para gente con denominación de origen"?

a) Vinos de Rioja.

b) Cerveza San Miguel.

c) Cerveza Cruzcampo.

15. ¿Para qué se utilizó la frase "España es diferente"?

a) Un eslogan turístico oficial.

b) Una campaña de la DGT.

c) Un anuncio de trenes Talgo.

Comprueba cuánto sabes sobre anuncios españoles: estas son las respuestas a las preguntas del test

1. c) ¡Cómprelo!

2. b) La Familia Telerín.

3. a) Seguros Génesis.

4. a) Preservativos.

5. c) Turrones El Almendro.

6. a) Carmen Maura.

7. c) BMW.

8. b) Mixta.

9. a) Pancho.

10. c) Renault Kangoo.

11. a) Vídeo VHS.

12. b) Su primo.

13. c) Aquarius.

14. b) Cerveza San Miguel.

15. a) Un eslogan turístico oficial.