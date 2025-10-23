David Uclés, escritor: "Un militar tiene que mirar por su país, no hacer algo en contra de él"

Audible estrenó esta semana la galardonada novela 'La península de las casas vacías', reconocida con el Premio Cálamo Libro del Año 2024 y el Premio Andalucía de la Crítica 2025. Este audiolibro ha sido narrado, entre otros grandes actores, por Aitana Sánchez-Gijón, cuya trayectoria ha sido reconocida en este 2025 con el merecido Goya de Honor en la pasada ceremonia de los premios nacionales más importantes de nuestro cine, celebrados en Granada en el mes de febrero. La actriz pone voz a esta península desgarrada y fantástica escrita por David Uclés (Úbeda, 1990), quien nos cuenta que fue la propia Sánchez-Gijón quien manifestó su deseo de participar en el proyecto y se propuso personalmente para narrarlo, atraída por la fuerza literaria y emocional de la obra. El autor revela a LA RAZÓN los secretos detrás de esta mastodóntica travesía en la Península Ibérica durante la Guerra Civil Española, con personajes tan intensos como simbólicos, basados en historias familiares y entrelazados con figuras históricas como Lorca, Alberti, Hemingway o Picasso.

¿Cómo nace la idea del libro?

La idea surgió de querer escribir un 'Macondo íbero', similar a 'Cien años de soledad', pero con las costumbres típicas de nuestra península y con la intrahistoria de mi familia, ese fue el origen. Pero a mitad de camino, investigando sobre la Guerra Civil, me propuse utilizar estos personajes y estas historias, sobre todo los personajes para distribuirlos por toda la península y que cada uno de ellos muriera en un lugar distinto del país para reflejar, contar y narrar el drama de la guerra en todo nuestro territorio.

Durante la investigación, ¿qué hecho le impactó más descubrir sobre la Guerra Civil?

El principio me causó mucho impacto. Es decir, que un grupo de militares que conocían muy bien la situación de debilidad del país decidiera dar un golpe de Estado en un momento tan, tan, tan tenso. Ese golpe de Estado provocó que los unos se mataran a los otros. Fue la mayor irresponsabilidad civil organizada que se ha cometido en este país, creo yo, en toda su historia. Eso fue lo que más me chocó. Un militar tiene que mirar por su país, no hacer algo en contra de él.

¿Qué sensaciones buscaba transmitir al lector con esta obra?

Tenía el reto ambicioso de querer que el lector recorriera los grandes hitos de la Guerra Civil Española en una sola lectura, con los mismos personajes, pero no a través de una serie de relatos inconexos, sino en una sola historia. Este punto y utilizar el realismo mágico como género, fueron, eso sí, impedimentos en las editoriales a la hora de publicar la novela. Me echaron para atrás la novela en más de una ocasión.

¿Y por qué insistió con el realismo mágico?

Me dijeron que el realismo mágico no vende en España, pero yo insistí. Es el género que me sale natural y con el que mejor me expreso. Son estilos que están dentro de uno. Todas mis novelas, las que he escrito y las que vendrán, estarán escritas bajo este género, que consiste simplemente en contar la realidad, pero dotar la historia de algunos rasgos oníricos.

Aitana Sánchez Gijón, entre otros grandes artistas, da voz a su novela. ¿Cómo es escuchar su trabajo con otra voz que no sea la suya interna?

Es muy emocionante. No solamente ella es una de las grandes actrices de este país, sino que además tiene una voz preciosa y una visión perfecta. Yo quería, además, que fuera una mujer quien leyera el libro, porque me gusta romper moldes: no me gusta que los temas bélicos se asocien siempre a los hombres. Y, por otra parte, está la parte fantástica. Por muchas razones, quería que fuera una voz con sensibilidad y que, además, fuera reconocida por todos. He tenido mucha suerte. Además, fue muy bonito, porque fue ella quien se interesó y quien propuso verme. Me sentí muy honrado cuando lo supe.

¿Qué puede ofrecerle Audible a su obra después de haber sido un superventas?

Facilitar la lectura a aquellas personas que no puedan hacerlo por falta de tiempo, por problemas de visión o simplemente porque prefieren escucharlo. Este proyecto está tratado con muchísimo cariño, con mucha certeza, con mucho tiempo y con mucho trabajo. Así que no es solo para quienes no pueden leer, sino también para quienes prefieren el audiolibro. Además, mi historia tiene mucho de oralidad, porque he recogido muchas historias orales por todo el territorio, y al final es un relato que se presta mucho a ser contado, a ser escuchado. Estoy muy agradecido.