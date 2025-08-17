Don Gilet: «Asumir este reto fue emocionante y aterrador a partes iguales»

Con el estreno de la temporada 14 de «Crimen en el paraíso» en Cosmo, Don Gilet se incorpora como el nuevo inspector detective de la comisaría de Saint Marie. En conversación con LA RAZÓN, el actor británico reflexiona sobre el reto de liderar una serie tan consolidada, la complejidad emocional de su personaje y el impacto que ha tenido en su carrera sumarse a este fenómeno televisivo que, tras más de una década, sigue atrayendo a millones de espectadores en todo el mundo.

¿Cómo vivió su primer día como inspector detective?

Seguro que no sorprenderá a nadie si digo que asumir este reto fue emocionante y aterrador a partes iguales. Como una de esas atracciones de feria que dan miedo. Sabes que vas a subir y que va a dar miedo, pero decides hacerlo igualmente. Es como retarte a ti mismo. Luego te sientas y piensas: «¿En qué lío me acabo de meter?». Pero fue emocionante porque sabía que estaba iniciando un nuevo camino

¿Conocía la serie antes de unirse al reparto?

La vi antes de aparecer en la cuarta temporada con Kris Marshall. La estaba viendo para conocer el estilo de la serie, y me atrapó cómo lograban equilibrar la seriedad y el peso de una serie policiaca, ¡porque hay asesinatos!, con ese toque peculiar de los personajes, aportando ligereza y un matiz cómico. Hay comedias y hay series de detectives; y ellos han conseguido combinar ambas cosas, y pensé: «lo están haciendo muy bien».

Ya había participado en la serie antes. ¿Cómo recuerda aquella experiencia?

Ha pasado mucho tiempo, pero desde luego recuerdo que lo disfruté. Recuerdo pensar: estoy aquí solo haciendo de villano. Nunca tendré que interpretar a ese personaje que habla sin parar durante siete páginas. Si saltamos a ahora, resulta que soy ese personaje que habla durante siete páginas sin parar [risas].

¿Pudo explorar Guadalupe durante el rodaje?

Me recomendaron algunos buenos restaurantes y lugares para visitar. Querían llevarme por ahí, pero yo preferí centrarme al máximo durante el rodaje, para poder mirar atrás y decir que lo di todo en este papel. Hemos pasado muchísimo tiempo juntos y se ha creado un vínculo precioso y cálido entre nosotros. ¡Gracias a ellos tengo un montón de sitios estupendos en mi lista!

¿Qué deseaba al incorporarse al equipo de la serie?

Tenía muchas ganas de ver cómo funcionamos como equipo de detectives intentando atrapar al criminal. Cómo funcionamos como grupo de actores y cuál es el proceso. El reparto se toma muy en serio el formato. Se preocupan mucho por sus personajes y están comprometidos con ellos. A mí , como actor, me encanta experimentar, ver hasta dónde podemos jugar con el material, con los personajes, y conocernos mejor como personas. Cuando descubrí que ellos también querían eso, pensé: «¡esto va a ser genial!». Mi esperanza era unirme a un entorno donde aún hay gente que ama trabajar en esta serie, y no me decepcionó.

¿Qué puede decirnos de Mervin, su personaje en la serie?

Es alguien incómodo, removido por todo, no está en su ambiente, no quiere quedarse, y la muerte de su madre lo descoloca por completo. No sabe si podrá con todo. A partir de ahí, todo evoluciona y tuve que crecer con él.

¿Cómo fue trabajar con Shantol Jackson?

Me encantó trabajar con Shantol. Su personaje, Naomi, parece muy diligente y seria. Fue fantástico descubrir que ella no tiene nada que ver. Shantol es una persona muy cálida y accesible, y se parece un poco a mí en el sentido de que le gusta profundizar en los personajes. Ambos personajes no tienen mucha vida social porque lo dan todo en su trabajo. Más adelante, reaparece un antiguo amor de Naomi y exploramos por qué no funcionó en su momento: porque ella puso su trabajo por delante de su vida amorosa. A Mervin le pasa lo mismo. Es muy obsesivo. A lo largo de la serie, empiezan a congeniar. Mervin suele ir por libre, lo que obliga a Naomi a ir a remolque, pero luego él empieza a incluirla más, empieza a reconocerla, y se genera un respeto mutuo entre los dos.

¿Qué destacaría del equipo y del rodaje?

Lo que más me gusta de trabajar con el reparto y el equipo es que tienen un entusiasmo increíble por la serie. También han sido muy acogedores y me han integrado por completo. Llevan tiempo familiarizados con este trabajo y, para mí, llegar a este entorno todavía se siente como una bocanada de aire fresco.