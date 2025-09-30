El "Drag Race" más político, radical y divertido arrasa como nunca en su estreno

"Maricones, Franco ha muerto. ¡Bienvenidos al régimen de Laca Udilla!". Así empezó la quinta temporada de "Drag Race España", y con esa frase quedó claro que esta edición no venía a pasar desapercibida. El estreno del domingo en atresplayer no solo ha pulverizado récords de audiencia en la plataforma, sino que ha confirmado algo que ya intuíamos: este no es solo un concurso de talento drag, es un escenario donde se mezclan política, sátira, identidad y espectáculo.

La llegada al taller de las 12 nuevas concursantes fue toda una declaración de intenciones. Laca Udilla, vestida de dictadora, pistola en alto y discurso envenenado, encendió las redes y marcó el tono del programa. Pero no fue la única: Alexandra del Raval, Margarita Kalifata, Krystal Forever o Dafne Mugler demostraron desde el primer minuto que esta edición no va a tener ni un momento de tregua.

Con el regreso de Supremme de Luxe al mando y Los Javis junto a Ana Locking en el jurado, el programa también estrenó una mecánica radicalmente nueva: ahora las participantes acumulan corazones simbólicos que pueden salvar a otras compañeras del lipsync. Una especie de red de alianzas emocionales que añade un componente inesperadamente estratégico (y sentimental) al show. Aquí ya no solo se trata de brillar: se trata también de quién te quiere lo suficiente como para darte medio corazón.

Amaia Romero fue la jueza invitada del primer "maxireto", en el que las queens debían mostrar su esencia. Y vaya si lo hicieron. Hubo sátiras sobre la educación sexual, números de humor desatado y hasta denuncias a las terapias de conversión. Nori y Margarita Kalifata tropezaron en sus actuaciones, lo que parecía encaminarlas a la eliminación… pero "Drag Race España 5" tenía otro as bajo la manga: no hubo expulsión. En su lugar, Dafne Mugler venció en el primer lipsync y se llevó los primeros 2.500 euros.

No es solo que haya sido el mejor estreno de la franquicia en nuestro país, es que también ha sido el más comentado, el más político, el más valiente. Incluso el especial "Meet the Queens", emitido días antes, rompió récords de visionado. El público está no solo listo, sino hambriento de este tipo de televisión: libre, provocadora y sin miedo a molestar.

"Drag Race España 5" ha puesto el listón en lo más alto. Con 50.000 euros de premio, desafíos imposibles y un nuevo sistema que premia tanto el talento como la sororidad, esta edición promete ser un campo de batalla tan emocional como artístico. Y si esto fue solo el primer capítulo, lo que viene puede ser simplemente legendario.