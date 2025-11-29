Elsbeth Tascioni es Mary Poppins escrita por Agatha Christie

Después de un breve paso por la cárcel junto a muchos de sus «admiradores», nuestra abogada favorita, Elsbeth Tascioni, vuelve mañana a Movistar Plus+ con la tercera temporada de la serie que lleva su nombre. Carrie Preston vuelve a ponerse en la piel de la protagonista de la serie derivada de «The Good Wife» y «The Good Fight» para una temporada llena de casos que resolver. Muchos cambios se avecinan en esta nueva entrega de la comedia que trae ni más ni menos que 20 nuevos episodios.

Entramos directamente en harina, y es que si esta temporada se caracteriza por algo, es por volver a sus orígenes y presentarnos historias autoconclusivas con arcos argumentales más amplios y que la convierte en una serie perfecta para disfrutar sin complicaciones. Pues Elsbeth sale de detrás de un sofá en la sala de maquillaje de un exitoso programa de televisión, «Way Late», presentado por la superestrella Scotty Bristol (Stephen Colbert). En este primer episodio ya reconocemos los detalles que han hecho grande a esta serie creada por Robert King y Michelle King, el planteamiento de cada historia lleva su tiempo. En la intencionalidad y construcción de los personajes está parte de la clave de este «whodunnit», aunque comienza con su opuesto, un «howcatchem» (cuando el espectador ve el momento del asesinato y al asesino). En este primer episodio también hacen sus cameos Andy Richter (Mickey) y Amy Sedaris (Laurel), enredados en un caso de asesinato. El estilo de nuestra Elsbeth no ha cambiado ni un ápice y el paso del tiempo no ha estorbado a su sentido de la moda, ni su falta de filtros e impulsividad. Sí que se la nota ligeramente triste por la ausencia de su amiga Kaya Blanke (Carra Patterson), fuera por asuntos de trabajo de infiltrada, pero pronto encontrará nuevas diversiones en su nueva «niñera»: la oficial de policía Grace Hackett (Lindsay Mendez), con aspiraciones de comediante stand-up, pero que oculta auténtica vocación, designada por el siempre taciturno capitán Wagner (Wendell Pierce). El resto de la comisaría sigue igual, con el teniente Connor (Daniel K. Isaac) y los detectives Bobby Smullen (Danny Mastrogiorgio) y Jackie Donnelly (Molly Price).

El resto de historias de esta temporada incluyen intrigas dentro del mundo empresarial y la alta sociedad de Nueva York, un incidente de rehenes en una juguetería que se convierte en un punto crítico de tensión o rivalidades vecinales que escalan a violencia. Uno de los episodios más destacados es el séptimo, titulado «And Then There Were Nuns», con una ambientación en un convento, con la participación especial de Dianne Wiest. Destacan actores invitados como David Cross, un comerciante de información; Julia Fox, una viuda que se convierte en una influencer de duelo; William Jackson Harper, que da vida al director de una revista de poesía en Nueva York; Annaleigh Ashford, que protagoniza un episodio especial de Halloween; Lindsey Normingto o Jaime Pressly.

Preston vuelve muy a gusto a las cabriolas, las caras desencajadas y los comentarios fuera de tono hasta poner a los sospechosos en situaciones límite. Por supuesto, tras los casos, la constante de Mary Poppins: todo el mundo alrededor de Elsbeth se ve inmerso en una reinvención y se convierte en mejor persona.