"Emparejados" se incendia con la confesión de Bertín Osborne: "Me la he cortado"

Bertín Osborne no dejó a nadie indiferente en su paso por "Emparejados", el programa presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido. El cantante y presentador llegó al plató sin pareja, sin filtros y, según él mismo confesó, también sin posibilidad de ampliar la familia: "me he hecho la vasectomía", soltó sin anestesia nada más tomar asiento. Su hija, Alejandra Osborne, presente en la entrevista, no pudo evitar taparse la cara, entre risas y pudor, ante semejante revelación paterna.

El tono fue directo y humorístico, muy al estilo del programa. Bertín no solo confirmó la intervención, sino que añadió detalles con su habitual desparpajo: "no sé si me la han hecho bien porque ahora cuando hago pipí sale el chorro para allá", bromeó entre carcajadas. Una confesión que mezcló la anécdota íntima con el arte de saber reírse de uno mismo, dejando claro que la edad y la experiencia no han limado su carácter provocador.

La entrevista giró en torno a la soltería, las relaciones fallidas y las manías domésticas. Bertín, con tono reivindicativo, afirmó estar disfrutando “más que nunca” de estar solo, mientras Alejandra señalaba con humor lo difícil que es convivir con su obsesión por el orden. "No son rutinas, son manías", puntualizó ella, entre el cariño y la crítica cómplice. La conversación no evitó los temas espinosos, como el fracaso en relaciones pasadas o los retos de mantener una pareja en el tiempo.

Uno de los momentos más comentados fue "La pirámide del picante", una sección en la que Bertín se negó a revelar qué expareja de su hija le caía peor, y prefirió comerse un plato lleno de picante. Por su parte, Joaquín y Susana tuvieron que sincerarse sobre sus fantasías, incluyendo con qué famoso les gustaría hacer un trío. El remate llegó cuando Joaquín narró una experiencia sexual frustrada con geles de frío y calor, arrancando carcajadas en el plató.

Después llegó el turno de adivinar conexiones personales en el juego "¿Quién es quién?", conducido por Almudena Cid. María José Suárez fue la protagonista, y Bertín volvió a dejar huella con su reacción al ver a una de sus supuestas vecinas: "Pero María José, ¿cómo no me has llamado para ir a tu casa?", lanzó entre piropos y bromas.

El broche final fue el segmento "¿Beso o cobra?", donde una pareja del público tuvo que decidir entre el amor y el dinero. La tensión, las risas y una inesperada traición cerraron un programa que mezcló confidencias, humor y muchas dosis de espontaneidad. Bertín y Alejandra, cada uno a su estilo, protagonizaron una noche de televisión difícil de olvidar.