Un emprendedor de éxito explica por qué "no puede tener amigos de izquierdas" y afirma que "la extrema derecha sí que le acepta"

Jorge Branger ha protagonizado una fuerte polémica tras sus declaraciones en laSexta Xplica, donde ha asegurado que él, “siendo de centro”, no puede tener amigos de izquierdas. Su argumento se basa en una frase que ha repetido varias veces: “La derecha piensa que la izquierda son personas con malas ideas, mientras que la izquierda piensa que la derecha son malas personas con ideas”. Según el emprendedor, esta diferencia hace que la izquierda le rechace como persona, mientras que la derecha solo le cuestiona por sus ideas.

Branger ha contado que ha estado en contextos sociales con gente de extrema izquierda y que, tras intimar una amistad, al día siguiente le han insultado cuando han visto sus publicaciones en Instagram.

“La gente de izquierdas asume que soy buena persona en un contexto social, pero cuando ven mis ideas, me catalogan como mala persona”, ha asegurado. En cambio, ha afirmado que con gente de extrema derecha ha sido “aceptado sin ningún problema, pese a ser inmigrante venezolano y orgulloso”.

"La izquierda tiene una superioridad moral"

El emprendedor ha cargado duramente contra la izquierda, a la que acusa de tener “una superioridad moral y una negación a argumentos contrarios”. Ha asegurado que “periodistas de izquierdas agreden físicamente y tiran micrófonos a periodistas de derechas solo por las ideas y la forma de vestir”. Para Branger, "el arma de la derecha es el debate, la voz y el coloquio”, mientras que “la de la izquierda es la violencia y la criminalización”.

Estas declaraciones han generado una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos usuarios han criticado la generalización y la polarización que implican sus palabras. Branger, sin embargo, ha defendido su postura asegurando que habla desde su propiaexperiencia y que no teme al debate, algo que, según él, la izquierda sí hace.