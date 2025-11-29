"ESdiario": el compromiso con la verdad y la independencia

«Celebrar 25 años de periodismo riguroso es más que un hito: es un acto de resistencia», afirmó Benjamín López, director de «ESdiario» en el especial sobre el 25 aniversario del medio digital que comenzó su andadura en el año 2000 como «El Semanal Digital», «la primera aventura digital de un grupo de visionarios que apostaron por un medio nativo online en una España aún anclada en el papel».

Los directivos con Almudena Negro, alcaldesa de Torrelodones Cortesía

Este jueves, el medio fundado por Antonio Martín Beaumont, celebró una fiesta en el restaurante madrileño de Papúa, en la plaza de Colón, a la que acudieron decenas de personalidades de la política, el periodismo, la cultura y la vida social de nuestro país.

Entre los asistentes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el secretario del PP de Madrid, Alfonso Serrano; el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez; la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro; el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco; la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet; la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández; la concejal de Hacienda y RRHH del ayuntamiento de Leganés, María Estévez; el periodista Josep Pedrerol; o el exportavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, entre muchos otros.

Miguel Lago fue el presentador Cortesía

Tras los discursos de Benjamín López, que apostó por «defender la democracia, el Estado de Derecho, la Constitución y la libertad»; Antonio Martín Beaumont y Alberto Núñez Feijóo, que habló de la necesidad de un periodismo de información veraz, plural y contrastada, el toque distendido corrió a cargo del cómico Miguel Lago.