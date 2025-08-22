'Espejo Público' es testigo de un careo acerca de la gestión de los incendios: "¿Estás seguro de ese dato?"

Castilla y León, Extremadura y Galicia siguen sufriendo las consecuencias de los que son ya los incendios más devastadores en décadas en nuestro país. Tras conocerse que más de 400.000 hectáreas del territorio nacional han sido calcinadas, muchos son los que debaten acerca de la gestión que se está llevando a cabo en España para prevenir y hacer frente a estas catástrofes.

Este mismo tipo de tertulias es la que se ha llevado a cabo esta mañana en 'Espejo Público'. Tras proponer como tema a debatir la ganadería y la protección forestal, un careo se ha iniciado entre el periodista Graciano Palomo y el concejal madrileño Eduardo Rubiño.

Los fondos en Castilla y León, ¿reducidos?

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha comenzado rompiendo una lanza a favor de la ganadería extensiva como herramienta aliada de las políticas climáticas. En otras palabras, Rubiño apuesta por la alimentación del ganado mediante recursos naturales del entorno, recuperando prácticas tradicionales como el pastoreo.

"El pastoreo tradicional ayuda a regenerar el suelo y proteger el bosque. Ahí es donde deberían estar las políticas públicas, apoyando a quienes lideran estas iniciativas". Tras esta afirmación, el político ha aprovechado para criticar la precariedad de los equipos forestales en nuestro país, abogando por una transformación urgente en el sistema de gestión forestal.

Ha sido entonces cuando se ha dado pie al careo vivido en el programa, ya que Rubiño ha afirmado que "comunidades como Castilla y León han reducido un 90% los recursos destinados a la prevención de incendios". "Te echas las manos a la cabeza", ha comentado, justo antes de que otro contertuliano del programa le rebatiera.

Palomo reclama fiabilidad

Y es que Graciano Palomo ha considerado falso el dato proporcionado por Rubiño. "¿Estás seguro de ese dato?", ha preguntado el periodista y escritor, antes de que su compañero en la mesa reafirmara su postura a través de la información expuesta. "Se puede encontrar en El País", asevera el político.

Antes de pasar a otro asunto del día, Palomo ha insistido en la importancia de utilizar fuentes veraces. Su "pero búscamelo en algo fiable" ha puesto un punto y final un tanto difuso a un debate del que aún se seguirá hablando los próximos días y semanas.