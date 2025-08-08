Esta es la enfermad con la que convive Alberto Chicote tras perder más de 40 kilos: "Una putada cojonuda"

Alberto Chicote es uno de los grandes rostros televisivos del grupo Atresmedia. El chef madrileño lleva ligado desde 2012 con laSexta, gracias a la emisión de la primera temporada de 'Pesadilla en la cocina'. En esos primeros restaurantes, podemos observar a un Chicote pasado de peso, muy diferente al Alberto que conocemos en el día de hoy. Él mismo se ha sincerado en el podcast 'Tengo un plan' en el que detalló con todo lujo cómo inició el cambio físico, propuesto desde la dirección del grupo de televisión situado en San Sebastián de los Reyes y como convive a día de hoy con la insulina, que se le fue detectada poco tiempo después de conseguir una bajada de más 40 kilos, dejando atrás los 120 kg de antaño, para situarse ahora en los 72.

El peso no le mermaba pero ahora se encuentra mucho mejor

Conocido por su energía frente a las cámaras y su habilidad en los fogones, el chef madrileño ha perdido más de 40 kilos, una decisión que no surgió por estética, sino como resultado de un cambio inesperado en su vida profesional. Durante su participación en el pódcast Tengo un plan, Chicote explicó que durante muchos años convivió con un peso de 120 kilos sin considerar que fuera un problema: “Mi vida nunca estuvo mermada por eso”, afirmó. Sin embargo, todo cambió cuando Atresmedia le propuso presentar un programa sobre dietas y salud. “Dije ‘es trabajo’, y como es trabajo, me pongo y lo hago”, recordó el cocinero, que entonces inició un proceso de adelgazamiento que lo llevó hasta los 72 kilos.

El cambio físico trajo consigo un nuevo reto: un problema con la insulina que apareció justo cuando el chef se encontraba en su mejor forma. “Después de tanto años echo un animal y me viene la insulina, una putada cojonuda”, reconoció con sinceridad. A pesar de esta complicación, Chicote asegura que ha conseguido adaptar su día a día a esta nueva situación de salud: “Ya vivo con eso bastante bien”, contó en el mismo pódcast. A sus 56 años, el cocinero afirma sentirse mucho mejor que antes, con una salud más estable y mayor conciencia sobre su bienestar físico. Su evolución es, según él, el resultado de una combinación de compromiso profesional y toma de conciencia personal, y aunque el proceso no ha estado exento de dificultades, Chicote concluye que hoy se encuentra en un momento vital más saludable y equilibrado que en el pasado.