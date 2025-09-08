Estas son las 12 reinas que incendiarán la quinta temporada de "Drag Race España"

"Drag Race España" vuelve más ambiciosa que nunca. La quinta edición del reality que ha redefinido el drag en la televisión española llega con un elenco renovado, premios más jugosos y un taller que promete sorpresas desde el primer episodio. La fecha: 28 de septiembre. El escenario: atresplayer. La corona: más deseada que nunca. Y las competidoras: un cóctel explosivo de talento, estética, sátira, músculo, drama y mucha pluma.

El estreno del tradicional "Meet the Queens" ha sido la carta de presentación para las 12 reinas que competirán por los 50.000 euros de premio, una cifra que marca un antes y un después en la historia del programa. Supremme de Luxe volverá a ejercer como maestra de ceremonias, con los ya habituales Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como jueces permanentes. Pero no todo será como antes. La nueva edición incorpora cambios estructurales que pondrán a prueba la capacidad de adaptación de las reinas desde el minuto uno.

El elenco de esta temporada es un reflejo fascinante de la diversidad y evolución del arte drag en España. Desde la estética refinada de Nix, pasando por el descaro político de Laca Udilla, hasta la exuberancia tropical de Krystal Forever, la variedad de estilos, edades y propuestas es abrumadora. No falta la crítica social, el homenaje a las raíces, ni tampoco el puro espectáculo.

Alexandra del Raval, representante del icónico barrio barcelonés, se define como "una pedazo de chunga" con afición por el brillo y el cabaret, mientras que Dafne Mugler, la bailarina clásica de Málaga, llega dispuesta a probar que la técnica también es drag. En un tono más gótico y teatral, Denébola Murnau mezcla a Marilyn Monroe con Tim Burton para ofrecer un personaje que parece sacado de un sueño oscuro con purpurina.

Desde Tenerife, Eva Harrington encarna una feminidad desafiante que homenajea a las divas pop españolas, mientras que Ferrxn, la reina valenciana de la comedia, reivindica el uso del valencià en la pasarela. Krystal Forever, con sus 52 años y orígenes venezolanos, busca dejar claro que la experiencia también brilla con luz propia, sobre todo cuando se trata de lipsyncs memorables.

Laca Udilla, una mezcla de folclore, ironía política y bigotes con historia, no deja a nadie indiferente. La Escándalo, con su estética gamer y un corazón tierno bajo la peluca, quiere teñir de fantasía la España más gris. Y desde Córdoba, Margarita Kalifata llega como sex-symbol andaluza y homenaje vivo a su madre, con una historia de superación tan poderosa como su peluca.

En el lado más internacional, Nix representa a la diáspora drag desde Dinamarca con una propuesta pulida y provocadora. Nori, desde Mérida, mezcla músculo, moda y descaro en una combinación letal. Y Satín Greco, la veterana de Torremolinos, eleva el drag folclórico con alma de vedette, piernas infinitas y mucha sabiduría acumulada.

La producción de la temporada corre a cargo de World of Wonder y Atresmedia, con la dirección de Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino, y el casting supervisado por Sergio Aguayo. El sello de calidad y la ambición internacional del formato se mantienen intactos, pero con un pulso más audaz y cercano a la escena drag española actual.

¿Quién se alzará con la corona? ¿Qué giros inesperados pondrán a prueba la resiliencia de las concursantes? ¿Habrá redención, traiciones y looks legendarios? De lo que no hay duda es que esta quinta edición de "Drag Race España" llega dispuesta a subir el nivel, romper moldes y hacer historia. Y nosotros estaremos mirando, desde el primer lip-sync hasta el último aplauso.