FesTVal 2025: Joaquín y Susana Saborido ponen el punto picante con "Emparejados"

Bien avenidos, casados y presentadores. Así hemos visto al matrimonio formado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido en la presentación en el FesTVal de la primera temporada de "Emparejados", el formato producido por Atresmedia en colaboración con Proamagna, que combina entrevistas, pruebas de concurso, juegos, dating y mucho humor, donde todo ocurre en pareja.

Durante la rueda de prensa, Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia TV adelantó que el formato se estrenará el próximo sábado 6 de septiembre en el prime time de Antena 3 y lo calificó como "un programa muy especial y difícil hasta de definir". Formado por seis entregas, "consta de una conversación", que Ferreiro no quiso calificar de entrevista, sino de "charla" en la que el matromonio de Sánchez y Saborido tienen con otra pareja "con un vínculo afectivo, amigos, padre e hija", y que luego "participan en un par de secciones", entre las que se incluye un "guessing show" y un "dating show". Ambas secciones contarán con la participación de Almudena Cid y Ana Simón, respectivamente, como maestras de ceremonias.

El programa, que cuenta con 100 personas de público en el plató ubicado en Sevilla, tendrá varias secciones que permitirán que los espectadores disfruten de este formato original. En ‘Emparejados’ habrá muchas maneras de jugar, aunque siempre en pareja. Cada noche, y para conocer mejor a cada uno de los invitados, Joaquín y Susana comenzarán entrevistando a la pareja invitada, en una charla repleta de anécdotas, confesiones, humor y momentos surrealistas. Tras la entrevista, los presentadores retarán a la otra pareja en tres grandes juegos. La pirámide del picante, es una gran pirámide retroiluminada, formada por cinco niveles de picante ordenados de menor a mayor intensidad, será la gran protagonista de la escena. El juego consiste en atreverse -o no- a responder las preguntas más comprometidas de la noche. En cada nivel, cada pareja lanzará una pregunta a la pareja de enfrente. En caso de no querer responder, tendrán que probar el plato con picante que tienen delante. Pero, si se atreven a contestar la pregunta, será la pareja que ha formulado la pregunta la que se tendrá que comer el plato.

Luego existe "¿Quién es quién?", el guessing show con Almudena Cid, que se trata de un juego de adivinación con un personaje anónimo de quien habrá que acertar quiénes son realmente sus allegados y quiénes son actores interpretando un papel. Joaquín y Susana serán siempre los capitanes de la grada rosa y la pareja invitada, de la azul. El dinero que consiga cada pareja se repartirá entre el público de su grada. El juego consta de cinco rondas de allegados y habrá 15.000 euros en juego cada noche. El últim apartado es "Beso o Cobra", donde Anna Simon presentará un protagonista que acudirá al plató dispuesto a encontrar el amor o a traicionar a su cita. Simon le presentará siempre dos posibles candidatos al protagonista: uno de la grada rosa (que apadrinarán y defenderán Joaquín y Susana); y otro de la grada azul (que apadrinarán y defenderán la pareja invitada).

El gancho de los invitados es evidente y a lo largo de seis semanas desfilarán por el programa duos tan sorprendentes como Bertín y Alejandra Osborne, este mismo sábado; Victoria de Marichalar y Rocío Laffón, Loles León y Bibiana Fernández o Paz Padilla y José Corbacho, entre otras.