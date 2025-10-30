FIFA y DAZN lanzan FIFA+: la nueva plataforma gratuita que cambiará cómo ves fútbol

FIFA y DAZN quieren que el fútbol vuelva a tener una casa clara: FIFA+, una plataforma global, gratuita y ambiciosa que promete revolucionar cómo consumimos el deporte más popular del mundo. Tras el éxito abrumador del último Mundial de Clubes, ambas organizaciones han anunciado el relanzamiento de este servicio, que se estrenará oficialmente en 2026, justo a tiempo para el Mundial.

La promesa es clara: acceso gratuito al mejor contenido futbolístico, sin importar el país, el idioma o el equipo favorito. Desde partidos en directo hasta documentales, entrevistas, análisis tácticos y resúmenes exprés, todo convivirá en un mismo ecosistema digital accesible a cualquier dispositivo. La idea es que el aficionado encuentre en FIFA+ algo más que fútbol: una experiencia total, hecha a su medida.

DAZNaporta su músculo tecnológico, su cartera de derechos y su capacidad de distribución global, mientras que FIFApone sobre la mesa su marca, su archivo histórico y una red de federaciones nacionales imposible de replicar. La plataforma incluirá contenido de más de 100 selecciones nacionales y ligas de clubes, con seguimiento multilingüe y actualización constante. Todo, bajo el paraguas de lo que ya llaman el “Hogar Global del Fútbol”.

FIFA+ será gratuito para todos, pero ofrecerá contenido premium adicional de pago, como partidos exclusivos o acceso anticipado a ciertos estrenos. Además, habrá una fuerte apuesta por los formatos digitales: cápsulas informativas cada hora, contenido creado por influencers y hasta historias del fútbol amateur. La idea es que haya algo para todos: el hincha clásico, el fan de datos, el seguidor casual y el creador de contenido.

No es solo un proyecto tecnológico o comercial; es un intento de ordenar el caos del fútbol digital actual, disperso entre suscripciones, plataformas y derechos fragmentados. FIFA y DAZNbuscan ofrecer una única puerta de entrada, sin barreras ni fronteras. Un modelo híbrido que combina lo gratuito con lo premium, lo informativo con lo emocional, y lo institucional con lo auténticamente fan.

2026 será el año del relanzamiento, pero también de la prueba de fuego. Con el Mundial como escaparate, FIFA+ tendrá su primera gran oportunidad de demostrar si puede estar a la altura de las expectativas. Si cumple lo que promete, no solo cambiará cómo vemos fútbol, sino también cómo lo entendemos y lo compartimos.