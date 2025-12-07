Gonzalo Pinillos llega a Georgia para iniciar la semana clave de Eurovisión Junior 2025

Gonzalo Pinillos ya está en Georgia para iniciar la semana decisiva de Eurovisión Junior 2025. El representante español aterrizó este sábado en Tiflis, donde el próximo 13 de diciembre interpretará sobre el escenario su canción ‘Érase una vez’, una oda al amor por la literatura y a la imaginación.

El viaje se produce en un contexto especialmente mediático para España, apenas unos días después de que RTVE anunciara su renuncia a compartir escenario con Israel en Eurovisión 2026, una decisión que también han tomado otros tres países. No obstante, Israel no participa en la versión infantil del certamen, por lo que la agenda española en el Junior continúa con normalidad.

A su llegada, Gonzalo se mostró ilusionado pero consciente de lo que le espera: “Hasta ahora había estado siempre muy tranquilo, pero ya noto los nervios. Tengo muchas ganas de subirme al escenario y ensayar. Estoy preparado”, declaró a RTVE.es.

El joven artista viajó acompañado por César Vallejo, jefe de la delegación española; María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE; miembros del equipo artístico y sus bailarines Álex Garrido y Daniela Valladolid. La delegación destacó la cálida acogida recibida en Georgia. “Ha sido fantástica. Estamos muy contentos por comenzar esta semana tan especial”, afirmó Vallejo. Eizaguirre, por su parte, agradeció públicamente el trabajo del representante: “Pase lo que pase, hay que reconocer la dedicación y el excelente esfuerzo de Gonzalo”.

El viaje a Tiflis dejó también un momento emotivo antes de la escala en Ámsterdam: la tripulación del avión anunció por megafonía la presencia del representante español, recibiendo un aplauso de todos los pasajeros. Ya en destino, Gonzalo, Álex y Daniela pudieron incluso sentarse en el asiento del comandante, poniendo el broche final a un trayecto que no olvidarán.

Con la llegada a Georgia, España activa la intensa semana de ensayos y preparativos. Este domingo, Gonzalo grabará la postal del país; el lunes realizará su primer ensayo sobre el escenario del Pabellón de Gimnasia de Tiflis y por la noche está prevista la fiesta de bienvenida para todas las delegaciones. El miércoles llegará el segundo ensayo, clave para ultimar detalles, y el jueves participará en el número de apertura y en el desfile de banderas.

El viernes será un día crucial: Gonzalo volverá al escenario para el Jury Show, donde se decidirá el 50% de la votación profesional, y esa misma noche se abrirán las votaciones del público. Finalmente, el sábado 13 de diciembre, los 18 países participantes competirán por el mini micrófono de cristal en una gala que podrá seguirse desde las 17:00 horas en La 1 y RTVE Play, con comentarios de Tony Aguilar, Julia Varela y el asesoramiento del experto Víctor Escudero.