Guerra abierta entre Andy y Lucas: Lucas exige 150.000 euros a Andy por sus declaraciones en "El Hormiguero"

El reencuentro entre Andy y el público en "El Hormiguero" no solo reactivó su carrera musical en solitario, sino también una tormenta judicial que parece inminente. Lucas, su excompañero del exitoso dúo de los 2000, estaría valorando seriamente emprender acciones legales por lo que considera un ataque directo y cargado de falsedades. Según "Y ahora Sonsoles", el cantante exige 150.000 euros por daños y perjuicios tras la intervención televisiva de Andy.

Durante la entrevista, Andy se despachó a gusto: habló de una relación profesional rota, de enfrentamientos personales y, sobre todo, de un desequilibrio económico que, según él, arrastraba desde hace años. Alegó haber recibido solo "2.000 o 3.000 euros" por actuaciones con cachés de hasta 30.000. Y añadió que Lucas era quien se encargaba de la facturación, por lo que él confiaba ciegamente en sus palabras sin ver los números reales.

La respuesta de Lucas no tardó. En un vídeo difundido por Mediaset Infinity, el artista lanzó duras acusaciones contra Andy, asegurando que le prestó 60.000 euros durante la pandemia, que aún no ha recuperado. “Me debe la vida”, afirmó, antes de tacharlo de "vago", de no haber aportado ni un euro en publicidad y de estar “mal aconsejado por su entorno”. Unas palabras cargadas de reproche que también alimentan la escalada del conflicto.

Pero el punto más crítico está en lo legal. Carlos García López, periodista de "Y ahora Sonsoles", fue quien confirmó que Lucas está considerando acudir a los tribunales: "No es solo lo que ha dicho públicamente, sino lo que ha ido deslizando con intención", explicó. Lo que para algunos podría parecer una típica pelea de egos artísticos, para Lucas representa una lesión directa a su imagen y reputación profesional.

Además del conflicto económico, el asunto de los derechos musicales ha entrado en juego. Lucas asegura que Andy no podrá cantar los temas del dúo, ya que “esas canciones son mías” y, aunque ha vendido los derechos, “siguen perteneciéndome”. Un nuevo frente en una guerra que parecía enterrada y que, sin embargo, ha vuelto con fuerza al primer plano mediático.

Mientras tanto, Andy opta por el silencio. Tras su intervención en televisión y la presentación de su nuevo tema “Marioneta”, el cantante ha decidido no seguir alimentando la polémica. Pero el daño ya está hecho, y la posibilidad de que el asunto se resuelva ante un juez parece cada vez más real. De la expresión cultural a la batalla legal, la historia de Andyy Lucasparece lejos de su final.