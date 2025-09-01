Habla la amiga de la mujer española asesinada en Indonesia: "La recepcionista dijo que no podíamos poner una denuncia"

La noticia pillaba por sorpresa a todos los que eran conocedores de su desaparición. El pasado 30 de agosto, la Policía de Indonesia hallaba el cuerpo sin vida de Matilde Muñoz, la mujer española de 72 añosque había desaparecido en la isla de Lombok, ubicada al sur del archipiélago asiático. Muñoz, natural de Ferrol, llevaba en Indonesia desde junio, y su desaparición había tenido lugar a inicios de julio.

Según las autoridades de Lombok Occidental, Matilde fue asfixiada y más tarde abandonada en la playa de la localidad de Senggigi, cercana al hotel en el que se hospedaba. Por el momento, hay dos hombres detenidos por una presunta relación con el crimen de la mujer española. Según informa EFE, los investigadores habrían conseguido una confesión del crimen de los arrestados.

El entorno de la fallecida no tiene palabras

Esta mañana, 'La mirada crítica' ha podido conversar en directo con Aarti, amiga cercana de Matilde. Al ser preguntada acerca de la situación actual de los familiares y amigos de la víctima, la invitada no tiene palabras para explicarlo. "Yo creo que hace tiempo que me quedé sin capacidad para describir lo que estamos viviendo", comenta.

Según Aarti, la última vez que Matilde habló con una de sus amistades más cercanas fue el 30 de junio, cuando le especificó a la amiga en cuestión que ya tenía el vuelo para ir desde Bali hasta Bangkok. "En todos los mensajes ella estaba bien. Estaba esperando a sus amigos Patricia y Fernando, que son una pareja de argentinos", señala, visiblemente consternada.

En relación a la desaparición de Muñoz, su amiga ha querido aprovechar para explicar que hubo un momento claro en el que las sospechas comenzaron a intensificarse: cuando quisieron poner la denuncia. "La recepcionista indica que no puede poner la denuncia, pero que tiene un tío en la policía y va a ver si investiga", explica, para aclarar después que la pareja de argentinos recibió otra versión.

Y es que, tal y como han compartido las autoridades, esta misma responsable les enseñó un pantallazo falso en el que Matilde decía que se marchaba a Laos, situado a más de 3.000 kilómetros de distancia de Lombok. "El desenlace lo conocíamos, lo único que llegó tarde porque ya sabemos las circunstancias", ha concluido Aarti antes de despedirse del equipo del programa.